Društvo za upravljanje Vista Rica a.d. Beograd pokreće novi otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom Vista Rica Origin, čije će investicije biti usmerene u instrumente koji su u direktnoj vezi sa plemenitim metalima i robom.

Odlučili smo da našim investitorima ponudimo pristup globalnom tržištu roba kroz ulaganje u novi fond, čiji portfolio će sadržati robu koja predstavlja izvornu vrednost i poreklo prirodnih izvora bogatstva: elemente prirode, odnosno ulaganje u proizvode, i instrumente tih proizvoda, na kojima se zasniva globalna ekonomija, kojima se trguje na robnim berzama: plemenite metale (zlato, srebro…), energetske sirovine, poljoprivredne robe (kafa, žitarice…) i industrijske metale.

Robe predstavljaju temelj svetske privrede, a ulaganje u njih sve više dobija na značaju u globalnim portfolijima. Kroz fond Vista Rica Origin, ova klasa imovine povezuje stabilnost realnih resursa sa dinamikom finansijskih tržišta, nudeći investitorima priliku da iskoriste prednosti globalnih trendova i ostvare pristup tržištima koja su tradicionalno bila rezervisana za velike investitore.

Fond Vista Rica Origin biće organizovan kao alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima, uz mogućnost kupovine investicionih jedinica u evrima i u dinarima.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, ulaganjem u ovaj fond priznaje se pravo na poreski kredit na račun poreza na dohodak građana.

Fond Vista Rica Origin je peti po redu pokrenut fond pod upravljanjem društva Vista Rica a.d. Pored ovog postoje još dva otvorena alternativna fonda: Vista Rica Invest i Vista Rica Corporate, kao i dva otvorena UCITS fonda: Vista Cash i Vista Euro Cash.

Ovim je Društvo za upravljanje Vista Rica a.d, koje je za dve godine poslovanja ostvarilo preko 73 miliona evra imovine pod upravljanjem, upotpunilo svoju ponudu, pružajući investitorima novu alternativu ulaganja.