Slušaj vest

Jedan potencijalni kupac stana podelio je na Redditu neobičnu situaciju koju je doživeo s agentom za nekretnine, koja je odbila da mu pošalje fotografije stana pre nego što potpiše agencijski ugovor.

Iz prepiske se vidi da je najpre poslala nacrt, na šta joj se kupac pristojno zahvalio i zamolio da mu pošalje fotografije kako bi stekao osnovni utisak o nekretnini. Međutim, ona je odgovorila da ne može dati nikakve dodatne informacije bez potpisanog ugovora.

- Nažalost, nije moguće. Za sve daljnje informacije potrebno je potpisati agencijski ugovor - poručila je.

Kupac je zatim istakao da mu takav zahtev deluje neprimereno:

- Nije baš razumno da potpisujemo ugovor za nešto što još nismo ni videli niti znamo u kakvom je stanju. To nam je neprihvatljivo.

Autor objave navodi da nije znao da je postalo obavezno potpisati ugovor samo da bi dobio uvid u fotografije stana. Na kraju se pokazalo da je jedino što je renovirano bio novi tepih, dok je ostatak enterijera bio originalan još od izgradnje zgrade. Ipak, gospođa koja je bila agent je tvrdila da se ovakvi stanovi više ne grade.

Foto: Promo

U komentarima su se javili korisnici koji su mu skrenuli pažnju da je time prekršila član 21. Zakona o posredovanju, za šta je propisana kazna od 13.000 evra za pravna lica i 2.000 evra za fizička lica.

Jedan komentator je objasnio:

- Agent i potencijalni kupac mogu dobrovoljno da sklope dogovor, ali niko ne može da natera drugu stranu da ga potpiše. To uključuje i situaciju kada agent uslovljava davanje informacija potpisivanjem ugovora. Član 21., tačka 9. Zakona o posredovanju nije tu da štiti kupca već prodavca, koji mora biti upoznat sa svim uslovima posredovanja.

Zakon više štiti prodavca

Dalje navode da praksa agencija možda jeste neetična, ali da sam tekst zakona ne zabranjuje takvo ponašanje ako je prodavac upoznat s tim ili je dao prećutnu saglasnost. Ta odredba, kako kažu, više štiti nalogodavca. Posrednik nudi uslugu razgledanja pod svojim uslovima, i ako je prodavcu to poznato, formalno ne postoji problem.

- Pitanje je da li se radi o uceni ili iznudi. Verovatno se radi o sivoj zoni koju tek sudska praksa treba da razjasni. Naravno, ako agent nekoga ‘namami’, a ne kaže unapred da postoji provizija, pogotovo ako je osoba putovala daleko, nadam se da to nije zakonski dozvoljeno. Ali ako je sve transparentno, onda, nažalost, nema osnova za pritužbe.

Foto: Profimedia

Neki su savetovali da se nikako ne potpisuje ništa pre nego što se stan vidi uživo:

- Čak i kada dođeš na razgledanje, znaju da imaju neke trikove s ugovorima. Ako ti nešto daju da potpišeš, reci da ćeš prvo sve pročitati, pa onda razgledati. Neka čekaju.

Druge strane smatraju da su agencije u pravu

Javili su se i korisnici koji smatraju da agencije na ovaj način štite svoj posao jer kupac, saznajući lokaciju, lako može direktno kontaktirati vlasnika i pokušati da kupi stan bez posrednika. Prodavac to može učiniti, osim ako u ugovoru s agencijom nije drugačije navedeno.

- Ne možeš razgledati stan bez ugovora. Kada znaš lokaciju, ništa te ne sprečava da proveriš katastar, pronađeš vlasnika i stupiš u kontakt s njim. Nisu sve agencije nepoštene, samo treba više transparentnosti.

Drugi su dodali da agencije ne šalju fotografije jer se sa nepažljivo snimljenih slika ponekad lako može prepoznati tačan stan.