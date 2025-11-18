Slušaj vest

Najveći deo od ukupno više od sedam biliona rubalja (oko 74,2 milijarde evra) biće usmeren na odbranu, bezbednost i finansiranje ruskih snaga u Ukrajini.

Pored toga, značajna sredstva planirana su za obnovu škola, izgradnju i rekonstrukciju puteva, razvoj ruralnih sredina, kao i programe namenjene malom agribiznisu i subvencionisanim kreditima.

Budžet predviđa i jaču podršku porodicama sa decom, uključujući novu naknadu za najugroženije porodice sa dvoje ili više dece, kao i nastavak različitih programa pomoći majkama.

Za ove mere obezbeđeno je preko 1,8 biliona rubalja (oko 19,15 milijardi evra), dok je sličan iznos planiran za stambene kredite, a više od dva biliona rubalja (oko 21,23 milijardi evra) namenjeno je poboljšanju stambenog fonda porodica sa decom.

U segmentu socijalnih troškova planirano je povećanje studentskih stipendija, finansiranje vojnih učilišta, bolji pristup naučnim resursima, kao i obezbeđivanje lekova za pacijente sa teškim i skupim oboljenjima.

Budžetski deficit projektovan je na 1,6% BDP-a u 2026., zatim 1,2% u 2027. i 1,3% u 2028. godini.

