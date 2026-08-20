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Na taj način je okončan jedan od najdramatičnijih uspona i padova u istoriji kineskog korporativnog sektora.

Nekada drugi najbogatiji čovek Azije izgradio je Evergrande u simbol preteranog zaduživanja tokom višedecenijskog kineskog procvata tržišta nekretnina, da bi se njegovo poslovno carstvo urušilo nakon što je kompanija 2021. godine zapala u probleme sa otplatom dugova.

Osuđeni i sinovi

Hui je osuđen zajedno sa još 56 osoba povezanih sa Evergrandeom, među kojima su i njegovi sinovi Su Žijian (Xu Zhijian) i Su Tenge (Xu Tenghe).

Njegova imovina biće konfiskovana, dok je kompaniji Evergrande izrečena novčana kazna od 8,82 milijarde juana, odnosno oko 1,3 milijarde dolara. Hengda Real Estate, domaća jedinica kompanije, moraće da plati dodatnih sedam milijardi juana.

Presuda predstavlja završnicu višegodišnjeg procesa u kojem su kineske vlasti zaključile da je poslovni model Evergrandea bio zasnovan ne samo na prekomernom zaduživanju već i na ozbiljnim finansijskim prevarama. Hui je u aprilu pred kineskim sudom priznao krivicu za krivična dela koja uključuju nezakonito prikupljanje javnih depozita i prevaru u prikupljanju kapitala.

Evergrande i Hui proglašeni su krivim i za lažno izdavanje hartija od vrednosti, kršenje pravila o objavljivanju informacija i podmićivanje, dok je sam Hui optužen i za izvlačenje imovine kompanije kroz mehanizme isplate dividend, piše Bloomberg.

Kineska državna novinska agencija Xinhua ocenila je da je reč o slučaju u kojem je "iznos kriminala izuzetno velik“, da su okolnosti posebno teške, da je pričinjena ogromna ekonomska šteta i da su posledice po društvo izuzetno ozbiljne.

Više od korporativne prevare

Takva formulacija pokazuje i širi stav kineskih vlasti prema slučaju Evergrande, koji je prerastao okvire pojedinačne korporativne prevare i postao simbol rizika koji je nastao tokom višedecenijskog oslanjanja kineskog ekonomskog modela na nekretnine, kreditnu ekspanziju i rast cena imovine.

Hui Ka Yan Foto: ChinaImages / ddp USA / Profimedia

Hui je od skromnih početaka u provinciji Henan izgradio jedno od najvećih kineskih poslovnih carstava. Rođen 1958. godine kao sin drvoseče, napustio je posao u čeličnoj kompaniji 1992. godine, u vreme kada su ekonomske reforme Denga Siaopinga (Deng Xiaoping) otvarale prostor za privatno preduzetništvo. Nekoliko godina kasnije počeo je da se bavi nekretninama u Guangžuu, a Evergrande je osnovao 1996. godine.

Kompanija je potom iskoristila ogroman rast kineskog tržišta nekretnina i postala najveći investitor u sektoru po prodaji, kao i jedan od najvećih izdavalaca dolarskog duga među kineskim kompanijama.

U periodu najvećeg uspona Evergrande je izgradio više od 1.300 projekata u 280 gradova. Međutim, Hui se nije zaustavio na nekretninama.

Od nekretnina do fudbala i električnih vozila

Kompanija je postala široko diverzifikovani konglomerat koji je poslovao u oblastima od flaširane vode do profesionalnog fudbala i proizvodnje električnih vozila. Takva ekspanzija bila je gotovo u potpunosti oslonjena na dug, zbog čega je Evergrande u jednom trenutku postao najzaduženiji investitor u nekretnine na svetu.

Kompanija je godinama uspevala da odlaže suočavanje sa problemom likvidnosti zahvaljujući novom kapitalu koji je pribavljala od kineskih i hongkonških milijardera, investitora, dobavljača i malih ulagača. Hui je koristio široku mrežu poslovnih odnosa kako bi održavao dotok novca i refinansirao postojeće obaveze. Međutim, promena politike Pekinga od 2020. godine označila je prekretnicu.

Kineske vlasti počele su da ograničavaju zaduživanje kompanija za nekretnine, čime je Evergrande praktično izgubio pristup izvorima finansiranja koji su godinama održavali njegov poslovni model.

Država zabranila nova zaduživanja

Kompanija je krajem 2021. godine zapala u neizmirivanje dugova, nakon čega su pokušaji restrukturiranja više puta propadali. Hongkonški sud je 2024. godine izdao nalog za likvidaciju Evergrandea, što je predstavljalo jednu od najvažnijih tačaka u raspadu kineskog nekretninskog sektora. Iste godine kineski sud prihvatio je zahtev za likvidaciju jedne od najvećih domaćih jedinica kompanije.

Hui je kineska policija privela 2023. godine i stavila ga pod takozvani nadzor u mestu stanovanja, meru koja je blaža od formalnog pritvora ili hapšenja. Od tada su kineske vlasti uglavnom ćutale o njegovom statusu.

Istovremeno, regulatorna istraga protiv Evergrandea otkrila je razmere problema: 2024. godine kineski regulatori optužili su glavnu domaću jedinicu kompanije da je veštački uvećala prihode za više od 560 milijardi juana tako što je prodaju nekretnina prikazivala unapred. Zbog toga je kineski regulator suspendovao poslovanje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers u Kini na šest meseci i izrekao joj novčane kazne.