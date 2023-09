"ZAKUPLJUJU STANOVE, A ONDA IH PONOVO IZDAJU!" Stručnjak za nekretnine otkrila kako da se zaštitite od prevaranata: Ovo je KLJUČNO

Lažni stanodavci sve češće kradu fotografije stanova za izdavanje sa tuđih oglasa, a onda ih ponude za izdavanje gde zainteresovanim građanima unapred traže novac za kiriju i depozit!

Potražnja za stanovima je velika s obzirom na to da su studenti u potrazi za nekretninom u gradovima gde dolaze na studije. Iako se tržište nekretnina smirilo poslednjih meseci nakon velikih skokova kirija posle dolaska Rusa i Ukrajinaca cene su i dalje visoke u večim gradovima, a naročito u centru prestonice.

Davorka Tasić, stručnjak za nekretnine, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila je o ljudima koji zakupljuju određene stanove i onda ih ponovo izdaju i tako zarađuju.

- Ako vi niste definisali u ugovoru kada ste nekom da li stan u zakup, da on ne može davati u podzakup. To podrazumeva da on to može da uradi jer vi u ugovoru to niste definisali. Mora da vam stoji u ugovoru "ne možete izdavati opet trećem licu u podzakup". Zbog toga je vrlo važno definisati sve članove ugovora gde će te se zaštititi. Iako nemate zlu nameru i ako zaista rentirate taj stan kako bi u njemu dugo živeo i ako bi se prema njemu odnosili kao dobar domaćin. Vama ni jedan uslov stanodavca neće biti prepreka.

