Cilj je da se domaćinstvima ponudi cena struje u realnom vremenu, što bi moglo značajno da smanji njihove račune.

Ova odluka mogla bi ozbiljno da uzdrma tržište električne energije. Div u proizvodnji nameštaja, Ikea, kako ekskluzivno saznaje "Bild" iz krugova bliskih kompaniji, planira veliki ulazak u energetski sektor i time direktno napada postojeće snabdevače u Nemačkoj. Nova švedska energija, nazvana "Svea Strom", posebna je po dinamičnoj tarifi sa cenama koje se stalno ažuriraju, što predstavlja radikalan zaokret u odnosu na dosadašnje modele naplate.

U praksi to znači da i privatna domaćinstva dobijaju direktan pristup trenutnim cenama struje na berzi, koje su do sada bile rezervisane uglavnom za velike potrošače, poput fabrika. Umesto fiksnih mesečnih akontacija, korisnici će plaćati isključivo ono što zaista potroše, i to po ceni koja važi u trenutku potrošnje. Ovakav pristup omogućava potrošačima aktivnu ulogu u upravljanju troškovima, podstičući ih da svoje navike prilagode tržišnim uslovima.

Kako se obračunava

Cena električne energije obračunava se prema tržišnoj vrednosti u realnom vremenu i može se menjati svakih 15 minuta. Na taj način, veliki potrošači energije u domaćinstvima, poput veš-mašina ili punjača za električne automobile, mogu se koristiti u terminima kada je struja najjeftinija. Podsetimo, već od 2025. godine snabdevači električne energije zakonski su obavezni da svojim kupcima ponude dinamične tarife. Preduslov za prelazak na ovakav model je, po pravilu, ugradnja inteligentnog mernog sistema, takozvanog "pametnog brojila", koje precizno beleži potrošnju i omogućava obračun tačan u minutu.

Građanima uvid u cenu struje dostupan preko aplikacije

Upravo na tom principu Ikea zasniva svoju ponudu. Cene za sledeći dan, koje se menjaju na svakih 15 minuta, biće poznate već u 14 časova prethodnog dana, a korisnici će im moći pristupiti putem posebne aplikacije za pametne telefone. To stvara sigurnost u planiranju, izjavila je za Bild direktorka Ikeinog energetskog sektora, Žaklin Polak, i dodala:

"Ko prebaci svoju potrošnju u sate kada je struja jeftinija, može da smanji troškove i istovremeno aktivno podrži energetsku tranziciju." Kao primer navodi se Švedska, gde više od polovine korisnika već koristi dinamične tarife.

Značajne uštede novca

Osnovna mesečna naknada za švedsku struju iznosi od 5,95 evra. Kao i drugi snabdevači, Ikea pomaže prilikom promene tarife i po potrebi besplatno ugrađuje pametno brojilo, iako je korišćenje usluge moguće i bez tog dodatnog uređaja. Iz kompanije obećavaju značajne uštede, navodeći primer samačkog domaćinstva sa niskom godišnjom potrošnjom od 1.600 kWh, koje prelaskom na "Svea Strom" može da uštedi oko 167 evra godišnje u poređenju sa standardnom tarifom na lokaciji u Kelnu. Sa rastom godišnje potrošnje i većim potencijalom za optimizaciju, uštede postaju još izraženije. Tako četvoročlano domaćinstvo sa električnim automobilom, koje troši oko 7.000 kWh godišnje, uz pomoć aplikacije i pametnog brojila može da ostvari godišnje uštede i do 830 evra.

Međutim, iz Ikee priznaju da vezivanje cene struje za berzansku cenu nosi i određeni rizik za potrošače. Ako se potrošnja ne prebaci u periode kada je struja jeftinija, dinamična tarifa može na kraju biti skuplja od klasične. Drugim rečima, bez aktivnog upravljanja potrošnjom, korisnici bi mogli da plaćaju više nego ranije. Ikeinu struju biće moguće ugovoriti od 21. januara, a kompanija je najavila da će više detalja objaviti tokom dana.