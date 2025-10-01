Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije nastavlja sa akcijom zamene brojila što će obezbediti ukupno 960.000 pametnih brojila na mreži do kraja 2026. godine, rekla je Biljana Komnenić, v. d. direktora Elektrodistribucije Srbije.

Ona je najavila da od oktobra ove godine počinje zamena 200.000 brojila u Čačku, Kraljevu i Nišu kao projekat koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 40 miliona evra i donacije EU od osam miliona evra preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

- Na taj način samo u Nišu biće zamenjeno 140.000 brojila i imaćemo prvi grad u Srbiji koji će biti potpuno pokriven pametnim brojilima - istakla je Komnenić na međunarodnoj stručnoj konferenciji Pametnim brojilima do unapređenja elektroenergetskog distributivnog sistema u organizaciji Energije Balkana.

Komnenić je navela da je prethodno iskustvo ugradnje pametnih brojila iz bespovratnih sredstava EU dalo mogućnost da se sada bolje, brže i organizovanije naprave planovi za ugradnju i dodala da bi novi projekat trebalo da bude završen za devet meseci, kako je i planirano.

Prema njenim rečima, pametna brojila znače manje gubitke za elektrodistribuciju, a korisnicima će pružiti mogućnost da u svakom momentu mogu da kontrolišu svoj potrošnju.

- Ono što je strateški cilj EDS je zamena svih brojila pametnim i nadamo se da ćemo do kraja decenije imati 80 odsto pametnih brojila na mreži – naglasila je Komnenić.

Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Srbije istakao je da EDS ima ambiciozne ciljeve za ugradnju pametnih brojila koji zahtevaju velika ulaganja, ali da se bez njih ne može.

Kako je naveo, na distributivnu mrežu u Srbije priključeni su kvapaciteti prozjumera instalirane snage 115 megavata i kapaciteti malih proizvođača energije snage 370 megavata, a u poslednje vreme se priključuju uglavnom solarci.

- Sa priključivanjem sve većeg broja neupravljivih izvora energije na mrežu, bez maksimalne automatizacije i digitalizacije ne možemo održati kvalitet isporuke električne energije tolikim – rekao je Popović.

On je pohvalio EDS za maksimalne rad na ugradnji pametnih brojila tokom prošle i ove godine i istkao da će za EDS to smanjiti troškove čitanja brojila, a korist će imati kupci jer će imati bolji uvid i mogućnost upravljanja potrošnjom.

Gligo Vuković, predstavnik delegacije EU u Srbiji istakao je da kroz donaciju od 110 miliona evra za prvu masovnu ugradnje pametnih brojila u Srbiji i novi projekat koji se finansira sredstvima EBRD i grantom WBIF EDS dobija pomoć koja je potrebna.

On je ocenio da je u sufinansiranju projekata u energetici bio dat prioritet proizvodnji i prenosu električne energije, dok je distribucija bila tradicionalno zanemarena, ali da kroz nove projekte to treba da se menja jer se očekuju brze i značajne promene.

- EU ide ka osnaživanju potrošača energije koji bi trebalo da preuzmu aktivu ulogu na tržištu, a preduslov za to je merenje podataka u realnom vremenu koje omogućavaju pametna brojila, dok je drugi cilj povećanje energetske efikasnosti – rekao je Vuković.