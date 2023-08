MORAĆEMO DA MENJAMO STRUJOMERE! U prvoj fazi uvodi se 470.000 pametnih brojila, evo šta je potrebno i KO ĆE DA SNOSI TROŠKOVE!

U Srbiji ima više od 3.780.000 brojila, a samo je 150.000 pametnih mernih uređaja. "Projekat pametnih brojila" za godinu dana omogućiće zamenu još 470.000 starih strujomera, navodi RTS.

Šta znače pametna brojila i ko ima prednost u zameni?

Stanari zgrade u ulici Jovana Cvijića 132 u Beogradu su tražili zamenu jer su im brojila neobezbedena, u drvenom ormariću, koji takođe mora biti zamenjen metalnim. A tamo gde zgrada ima uzemljenje posao je olakšan.

- Pre svega je važno radi bezbednosti same zgrade i stanara. To su stari strujomeri i veoma često su uzrok požara - kaže profesionalna upravnica zgrade u Beogradu Tatjana Strugar:

- Važno je da građani znaju da stambena zajednica treba da potpiše jedan ugovor sa Distribucijom Srbije o preuzimanju brojila, a pre toga potrebno je da obezbede atest uzemljenja. S obzirom na to da su to mahom stare zgrade gde se nalaze ovakvi ormari one nemaju atest tako da je to jedan od koraka koje moraju da ispune i same finasiraju.

Za prvu fazu zamene i izmeštanja brojila država je obezbedila 110 miliona evra, a dalju dinamiku diktiraće priliv sredstava i tehničkih kapaciteta. Stara brojila menjaće se po utvrđenim kriterijumima.

- Veoma važan projekat za zemlju, da možemo da smanjimo gubitke, da možemo efikasnije da upravljamo mrežom i da na kraju krajeva smanjimo ilegalno trošenje električne energije. Prednosti će imati ona brojila starija od 10 godina. Kada se bude određivalo gde će se prvo menjati, prednost će imati ona gde ima najviše gubitaka, znači ti regioni - kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

Nosilac posla je "Elektrodistribucija Srbije", koja će uvođenjem pametnih brojila obezbediti efikasnije upravljanje i kontrolu distributivnog sistema i smanjiti troškove održavanja brojila. Pametna brojila donose daljinsko očitavanje potrošnje, ali i pogodnosti za potrošače - ako žele, potrošnju svog domaćinstva mogu pratiti i preko veb-portala.

- Pošto pametno brojilo obezbeđuje veliki broj podataka, ne kao sada samo jednom mesečno nego podaci postoje na petnaestominutnom nivou i na tom veb-portalu građani mogu da saznaju svoju potrošnju - rekao je stručnjak za energetiku Jovan Vujasinović:

- Možemo reći iskustva zapadnih zemalja gde je masovna instalacija uzela maha u mnogim državama snabdevači uz pomoć veštačke intilegncije u stanju su da vide tačno kada je potrošač uključio koji uređaj i da na osnovu toga promene taj redosled i na bazi toga dobiju velike uštede u svojim računima za električnu energiju.

Pametna brojila olakšavaju i uvođenje zelenih kilovata u domaćinstva. Tehnički i komercijalni gubici struje na mreži sada premašuju 11 posto, a u Ministarstvu energetike očekuju da će modernizacijom, do kraja decenije, uspeti da ih smanje na osam procenata.

