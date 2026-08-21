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U moru oglasa za prodaju zemljišta, placeva i kuća u turistički privlačnim destinacijama pojavio se jedan koji može biti interesantan samo poslovnim ljudima koji ulažu novac u nekretnine i imaju jasan poslovni plan kako da iz njih izvuku što veći profit.

Reč je o oglasu o prodaji turističkog kompleksa na Fruškoj Gori koji č ini pet brvnara koje istovremeno mogu da prime 30 osoba na prenoćište.

Na prodaju turistički kompleks sa pet brvnara različitih struktura, ukupan broj za prenoćište je 30 osoba. Kompleks se nalazi na Banstolu, opština Sremski Karlovci - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Turistički kompleks od pet brvnara na Banstolu, opština Sremski Karlovci, ponuđen je na prodaju za 900.000 evra. Foto: dijaspora.online

Kako se navodi u oglasu turistički kompleks izlazi na dva asfaltna puta u dužini preko 70 metara sa obe strane.

- Jedan put vodi ka Iriškom vencu i Velikoj Remeti, a drugi ka Irigu i Manastiru Krušedol i Grgeteg. Sve je uknjiženo i legalno. Ovo je samo za ljude sa vizijom - piše u oglasu u kome se dodaje da je cena ovog kompleksa 900.000 evra.

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