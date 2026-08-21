Slušaj vest

U moru oglasa za prodaju zemljišta, placeva i kuća u turistički privlačnim destinacijama pojavio se jedan koji može biti interesantan samo poslovnim ljudima koji ulažu novac u nekretnine i imaju jasan poslovni plan kako da iz njih izvuku što veći profit.

Reč je o oglasu o prodaji turističkog kompleksa na Fruškoj Gori koji č ini pet brvnara koje istovremeno mogu da prime 30 osoba na prenoćište.

- Na prodaju turistički kompleks sa pet brvnara različitih struktura, ukupan broj za prenoćište je 30 osoba. Kompleks se nalazi na Banstolu, opština Sremski Karlovci - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

1/6 Vidi galeriju Turistički kompleks od pet brvnara na Banstolu, opština Sremski Karlovci, ponuđen je na prodaju za 900.000 evra. Foto: dijaspora.online

Kako se navodi u oglasu turistički kompleks izlazi na dva asfaltna puta u dužini preko 70 metara sa obe strane.

- Jedan put vodi ka Iriškom vencu i Velikoj Remeti, a drugi ka Irigu i Manastiru Krušedol i Grgeteg. Sve je uknjiženo i legalno. Ovo je samo za ljude sa vizijom - piše u oglasu u kome se dodaje da je cena ovog kompleksa 900.000 evra.