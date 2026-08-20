Slušaj vest

Potražnja je velika, ali dobrih majstora limara sa iskustvom nema mnogo na tržištu.

- Posla ima, a rade se i prepravke postojećih oluka, ali i izrada novih, kao i okapnice. U Vranju ima malo limara, mladi nisu zainteresovani za ovo zanimanje. Izbegavaju ovaj posao, ne znam iz kog razloga, jer i u limarstvu kad se radi može lepo da se zaradi. Posao iziskuje znanje, strpljenje i spretnost - napominje S. M., limar iz Vranja.

Foto: Tatjana Stamenković

On kaže da je ovo porodično zanimanje kojim se njegova porodica bavi već 40 godina. Uključene su tri generacije.

- Ovo je treća generacija u porodici. Limarstvom se bavio moj deda, otac, a sada sam ja preuzeo posao - kaže S.M.

Foto: Tatjana Stamenković

Za postavljanje novog oluka po metru dužnom potrebno je izdvojiti 12 evra. Okapnice na prozorima koštaju 1.500 dinara po metru kvadratnom. Prepravka oluka je 20 evra.

Foto: Tatjana Stamenković

- Nakon izoliacije kuće morali smo da angažujemo limara za prepravku, da vrati i poveže oluke pre nego što se vreme promeni i počnu kiše. Dugo sam čekao na majstora, jer limari danas imaju posla preko glave, a malo ih je u ovom zanimanju. Na svu sreću majstori koji su nam radili izolaciju preporučili su nam limara koji već godinama sarađuje sa njima. Čovek je došao sa kolegom i završio posao. Odahnuli smo sad može i kiša da padne neće biti oštećenja na fasadi - kaže Vranjanac Slobodan koji je ovo leto iskoristio da na kući uradi i izolaciju.

Dobar majstor para vredi, stara je izreka koja je i te kako istinita, napominje sagovornik Kurira.