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Povodom navoda o povećanju cena voznih karata, koji su objavljeni u pojedinim medijima, "Srbijavoz” zvanično demantuje navedene informacije i obaveštava javnost da nije došlo do promene cena voznih karata, niti do izmene važećeg cenovnika prevoza putnika.

Promene u organizaciji železničkog saobraćaja, koje stupaju na snagu 12. oktobra 2026. godine, odnose se na red vožnje, polazne i krajnje stanice pojedinih vozova, kao i otvaranje novog stajališta TPS Novi Sad, a ne na povećanje cena prevoza.

"Srbijavoz” ostaje posvećen pravovremenom i tačnom informisanju putnika i poziva građane da sve informacije o cenama voznih karata, redu vožnje i organizaciji saobraćaja provere putem zvaničnog sajta www.srbijavoz.rs, mobilne aplikacije "Srbijavoz”, na blagajnama železničkih stanica ili pozivanjem Kol centra na broj 011 360 28 99.

Biznis Kurir

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