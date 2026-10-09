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Izmenjeni red vožnje Srbijavoza stupa na snagu od ponedeljka, 12. oktobra, a njime se, između ostalog, predviđa da vozovi "Soko" polaze iz Beograda šest minuta ranije, a iz Subotice devet minuta ranije, kao i da se zaustavljaju na tehničko putničkom stajalištu (TPS) Novi Sad, umesto u Petrovaradinu.

Zbog nove organizacije železničkog saobraćaja, pojedini vozovi polaziće nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice, saopštio je Srbijavoz.

Iz tog preduzeća pozvali su putnike da pre putovanja provere novi red vožnje, posebno ako redovno koriste iste polaske, kako ne bi propustili voz zbog promena u odlascima i dolascima, a najvažnija promena odnosi se na vozove "Soko", koji će iz Beograda polaziti šest minuta ranije, a iz Subotice devet minuta ranije.

Iz Beograd Centra za Suboticu vozovi će polaziti šest minuta ranije, odnosno u 5.54, 7.54, 9.54, 11.54, 13.54, 15.54, 17.54, 19.54 i 21.54 časova.

To znači da vozovi koji su do sada polazili na pun sat ubuduće polaze šest minuta pre punog sata.

Iz Subotice za Beograd Centar vozovi će polaziti devet minuta ranije, u 5.51, 7.51, 9.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51, 19.51 i 21.51 časova.

Važna novina je da će se vozovi "Soko" ubuduće zaustavljati na stajalištu TPS Novi Sad. Istovremeno, ovi vozovi više se neće zaustavljati u stanici Petrovaradin. Promene se odnose i na Inter Regio vozove koji povezuju Beograd sa Suboticom, Vrbasom i Petrovaradinom.

Regio vozovi iz Beograda polaze ranije, a vožnja se produžava do TPS Novi Sad.

Na linijama koje povezuju Šid i Sremsku Mitrovicu sa Petrovaradinom, kao i Užice sa Petrovaradinom, red vožnje ostaje isti.

Putnicima se savetuje da provere vreme polaska pre putovanja.

Detaljne informacije o novom redu vožnje se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Srbijavoza www.srbijavoz.rs ili dobiti pozivom Kontakt centra na broj 011 360 28 99, navodi se u saopštenju.