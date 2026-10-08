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Ispitivanje ETCS sistema na mađarskoj deonici brze pruge Beograd - Budimpešta završeno je, tako da bi unutrašnji saobraćaj na toj pruzi mogao da krene već u drugoj polovini oktobra, a međunarodni od decembra, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi.

Vitezi je na svom Fejsbuk nalogu objavio da se Mađarska deonica železničke pruge Budimpešta – Beograd, u tehničkom smislu, približava završetku.

"Nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema ETCS za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika", naveo je Vitezi, naglasivši da je pravilno funkcionisanje sistema ETCS osnovni preduslov za početak putničkog saobraćaja.

Zvanična dokumentacija neophodna za uspostavljanje putničkog saobraćaja, a na osnovu rezultata ispitivanja, očekuje se do sredine oktobra, objasnio je mađarski ministar.

"Ako sve bude teklo prema planu, u drugoj polovini oktobra, kao prvi korak, mogao bi da bude pokrenut unutrašnji putnički saobraćaj (unutar Mađarske, prim. N1)", najavio je Vitezi.

Poslednji provera - regulisanje geometrije koloseka

U međuvremenu, dodao je, izvođač radova mora da obavi i poslednje, ugovorom predviđeno regulisanje geometrije koloseka u okviru garantnih obaveza.

"Reč je o poslu koji će trajati gotovo dva meseca: biće izvršeno regulisanje staničnih koloseka i skretnica, kao i koloseka na otvorenoj pruzi, kako bi pruga i dugoročno bila pogodna za saobraćaj brzinom od 160 kilometara na sat", objasnio je Vitezi.

To je, kako je naglasio, uobičajena, unapred planirana završna faza radova pre puštanja nove železničke pruge u saobraćaj.

"Neophodna je zato što se tokom izgradnje i probnih opterećenja tucanički zastor ispod koloseka dodatno sabija, zbog čega položaj šina i skretnica mora ponovo precizno da se podesi. Pri brzini od 160 kilometara na sat posebno je važno da geometrija koloseka dugoročno ostane u okviru projektovanih vrednosti", precizireo je Vitezi.

Sledeći korak voz do Beograda

Radove su, kako je naveo, organizovani tako da regulisanje koloseka na prigradskoj deonici između Ferencvaroša i Kunsentmikloš-Taša bude završeno do kraja oktobra. Tako će, nakon pokretanja unutrašnjeg putničkog saobraćaja, radovi moći da se izvode uz znatno manje ograničenja, pojasnio je Vitezi.

David Vitezi, ministar saobraćaja Mađarske Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

"Ako i unutrašnji putnički saobraćaj tokom prvih nedelja bude funkcionisao bez problema, u decembru bi mogao da usledi sledeći korak: potpuno iskorišćavanje mogućnosti saobraćaja brzinom od 160 kilometara na sat i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja između Budimpešte i Beograda", najavio je Vitezi.

Naglasio je da su dosad sprovedena brojna testiranja, popravke i provere na brzoj pruzi, ali da sledi još posla.

"Putnicima ćemo dozvoliti da koriste ovu prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Od toga nećemo odstupiti", poručio je David Vitezi.

Podsetimo, mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je početkom avgusta za N1 da bi brza pruga Budimpšeta - Beograd mogla da bude otvorena u ranom delu jeseni, ukoliko testiranja signalnog sistema budu završena bez problema.

"Nije problem u tome da nije dobro urađeno već u tome što još nije isporučeno od kineske kompanije koja je ugovorna od prošle vlade Mađarske, ali i to je u završnoj fazi. Softver je isporučen, provere softvera u kancelariji su obavljene i tzv. testiranje u “dark modu”, tako kažemo na mađarskom, što je testiranje u stvarnom saobraćaju, uživo u vozovima je juče počelo”, objašnjava mađarski ministar.