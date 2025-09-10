Slušaj vest

Kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima Srbije cene nekretnina ne prestaju da rastu. Istovremeno, potražnja za stanovima ne jenjava, a broj izdatih dozvola za gradnju je u padu. Konsultant za nekretnine Milić Đoković ističe da u narednom periodu neće doći do stagnacije cena i da sve tendencije pokazuje da će cene nastaviti rast bar u domenu inflacije evra. Savetuje građane koji nameravaju da kupe nekretninu da to sada i urade.

Poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u maju izdato manje građevinskih dozvola u odnosu na isti period prošle godine, nešto više od 2.200 dozvola, a to je smanjenje za 9,5 odsto.

Izdato je manje građevinskih dozvola Foto: Dado Đilas

Konsultant za nekretnine Milić Đoković ističe da će biti manje gradnje, što apsolutno znači da će biti i manje gotovih stanova. A u uslovima iste potražnje, a ne veće, to će dovesti do povećanja cena nekretnina, zbog čega savetuje da se sada i kupuju.

"Moj savet je uvek kupovati sada kad se može, jer niti ćemo biti mlađi, niti ćemo imati veću kreditnu sposobnost, niti će nam biti manje plate, treba da nam budu veće plate.

Cene nekretnina, nažalost, ne prate rast naših plata, ali je tako jednostavno u svetu", naglašava konsultant.

Koje su nekretnine najtraženije

Kada je reč o prestonici, Beograd je podeljen na 11 zona, tako da je prosečna cena u globalu od 2.500 evra po kvadratnom metru, ali ako je neka gradska lokacija u centru, cena je je između 3.500 i 4.500 evra. Ipak, ukazuje, da se na periferiji stanovi mogu kupiti i za 1.700-2.000 evra po kvadratu.

Posebno ističe da su se cene stanova i garaža izjednačile, pa čak i kvadrat garaže bude skuplji.

"Tako da imate garaže koje koštaju 40, 50, 60.000 evra. Najskuplja garaža je prodata za 72.000 evra.

Prosečna garaža je između 25.000 i 40.000 evra, a traže se svuda. Znači, bukvalno nema prostora u Beogradu, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Užice, Loznica, to su gradovi gde, ako se pojave garaže, one se prodaju po ceni po kojoj se traže. Znači, bukvalno nema pogađanja. Tražite 30.000 evra, dobijete 30.000", kaže Milić Đoković.

Cene garažnih mesta će i dalje da rastu Foto: Shutterstock

Dodaje i da je garažna renta odlična, jer se dobro zida, dobro se izdaje i nema troška oko njenog održavanja.

Gde mladi mogu da kupe prvi stan

Savetuje mladima da pri kupovini prvog stana slušaju profesionalce, jer je najteže naći nekretninu.. Zato je važno da kontaktiraju sa agentima za nekretnine, sklapaju s agencijama ugovore o posredovanju i plate tu uslugu.

Za kupovinu prvog stana preporučuje Mirijevo, Batajnicu, Borču, Železnik, Sremčicu, Vidikovac, Miljakovac, jer na tim lokacijama može pristojno da se živi i cene, kako kaže "ne luduju".

"Ne može da vam prvi stan bude na Vračaru, u Starom gradu, Savskom vencu. To jednostavno nije realno. Znači, treba da budemo realni, ipak je to prvi stan. Prvi auto nam je bila 'peglica' ili 'jugo', tako da je prvi stan 'mercedes'. Savet - budimo realni", poručuje Milić Đoković.

Na periferiji Beograda, cene neće skakati Foto: Youtube Printscreen

Kada se može očekivati stagnacija cena

Ističe da sve tendencije pokazuje da će cene nastaviti rast bar u domenu euroinflacije plus neka nominalna zarada. Stagnacija cena se uskoro ne očekuje, što pokazuju trenutni indeksi.

"Dosta zavisi i od političke situacije, od razvoja međunarodnih odnosa, od rata, da li će se završiti Ukrajina, Rusija, da li će se završiti Bliski Istok, koliko će biti cena nafte, koliko će biti cena gvožđa, cena radne snage, migracija radne snage, dolazak stranaca kod nas koji rade i tako dalje. Ima mnogo faktora. Naše tržište nekretnina je vrlo senzitivno tržište, relativno malo sa 100.000 prometa", objašnjava konsultant.

Ukazuje da se ne može neka ozbiljna projekcija na duži period period raditi, ali narednih šest meseci, do godinu dana sigurno neće doći stagnacije cena nekretnina i sigurno se nastavlja rast, zaključuje Milić Đoković.

Ne očekuje se pad cena stanova Foto: Shutterstock, Ilustracija

Odziv za stambene kredite za mlade nadmašio sva očekivanja

Predlog zakona kojim je Vlada Srbije pokrenula program subvencionisanih stambenih kredita za mlade usvojen je polovinom januara. Ovi krediti namenjeni su osobama starosti od 20 do 35 godina koje kupuju svoju prvu nekretninu.

Država subvencioniše deo kamatne stope i garantuje 40% iznosa kredita u prvih deset godina otplate. Minimalno učešće za kredit za mlade iznosi 1%, dok je maksimalni iznos kredita ograničen na 100.000 evra. Kamata u prvih šest godina iznosi 1,5%, zahvaljujuci državnoj subvenciji od 2 procentna poena.

Trajanje grejs perioda je najviše 12 meseci od dana kada je kredit odobren i pušten u tečaj. Na zahtev korisnika kredita, grejs period može biti i kraći ili u potpunosti ukinut.

Prevremena otplata kredita je dozvoljena u celosti ili delimično, bez naknade, u bilo kom trenutku. Kamata u prvih šest godina je fiksna i iznosi 3,5% godišnje.

Samo u u jednoj banci, mladi podneli 2.100 zahteva Za kupovinu prvog stana samo u Banci Poštanska štedionica mladi do 35 godina konkurisali su za stambene kredite u vednosti od 172 miliona evra, saznaje Kurir u toj banci.

- Odobreno je više od 1.850 kredita, a oko 1.500 mladih porodica već se uselilo u svoj dom. Kao državnoj banci sa jasno artikulisanim državnim interesom, naša misija nije samo profit, već i stabilnost finansijskog sistema i podrška građanima.

Nastavićemo da budemo prvi u primeni mera koje građanima donose nižu cenu finansiranja, a tržištu sigurnost i poverenje, na dobrobit naših klijenata i društva - ističe Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica.