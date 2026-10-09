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Ugostiteljske usluge u Srbiji su u septembru ove godine bile za 5,1 odsto skuplje nego u istom mesecu prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Hrana je poskupela za 6,0 odsto a u okviru nje najveće poskupljenje zabeleženo je kod gotovih jela 8,4 procenta.

Slede variva sa poskupljenjem od 7,9 odsto, dok su predjela poskupela za 6,0 odsto a pečenja i jela po narudžbini za 4,4 procenta.

Cene alkoholnih pića povećane su za 4,7 odsto, bezalkoholnih za 5,1 procenat a prenoćišta za 2,3 odsto.

Ukupno poskupljenje ugostiteljskih usluga u Vojvodini bilo je veće nego na republičkom nivou i iznosilo je 7,6 procenata.

Najviše je poskupela hrana i to za 10,0 odsto, alkoholna pića za 6,0 a bezalkoholna za 6,2 procenta.

Jedina stavka koja je u proteklih godinu dana pojeftinila bila su prenoćišta a njihova cena je smanjena za 0,9 odsto.