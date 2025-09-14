Slušaj vest

U avgustu ove godine prosečne cene ugostiteljskih usluga u zemlji dodatno su poskupele 0,7 odsto u odnosu na jul, dok je njihov rast iznosio 8,1 odsto na godišnjem nivou.

Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, na godišnjem nivou najviše su poskupela gotova jela – 12,4 odsto, a zatim alkoholna pića 10,9 odsto i salate, takođe 10,9 odsto.

Zanimljivo je da je i na mesečnom i na godišnjem nivou došlo do pada cena turističkog smeštaja, i to za 1,7 i 2,2 procenta, respektivno.

Kako objašnjavaju u RZS-u, izveštajne jedinice za njihovo statističko merenje su hoteli i restorani. Lista objekata definisana je na početku godine, ne menja se u toku godine i obuhvata sve kategorije hotela i restorana.