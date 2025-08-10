Slušaj vest

HOTREC predstavlja interese 47 nacionalnih udruženja hotelijera i ugostitelja u 36 evropskih zemalja, poput Španije, Ukrajine, Grčke, Irske, Hrvatske, ali ne i Srbije, a u saopštenju s kraja jula istaknuto je da se više od 10.000 hotela već pridružilo panevropskoj inicijativi za potraživanje naknade za finansijske gubitke prouzrokovane korišćenjem nezakonitih klauzula o "najboljoj ceni" (paritetu) od strane Booking.com.

Pravnu akciju, koju podržava HOTREC i više od 30 nacionalnih hotelskih udruženja, mogu pokrenuti svi hoteli koji ispunjavaju uslove, bez ikakvih troškova i rizika.

Booking.com Foto: Shutterstock

Rok za pridruživanje toj kolektivnoj tužbi, smatraju u HOTREC-u, omogućiće većem broju hotela da se priključe tokom "užurbane letnje sezone".

"Registracija i dalje stalno raste, a dosadašnji odziv pokazuje snažnu želju hotelsko-ugostiteljske industrije da se suprotstavi nepoštenim praksama na digitalnom tržištu", dodaju iz te organizacije.

Objašnjavaju da pravni postupak, koji je pred holandskim sudovima pokrenula Zaklada Hotel Claims Alliance, sledi presudu Evropskog suda pravde od 19. septembra 2024. godine, kojom je utvrđeno da su klauzule o paritetu platforme za rezervisanje smeštaja Booking.com prekršile zakon EU o tržišnoj konkurenciji.

Kako bi se ostvarila naknada štete, odlučeno je da se ide putem kolektivne tužbe, a hotelijeri se mogu registrovati na posebnoj internet stranici (mybookingclaim.com).