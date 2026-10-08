Slušaj vest

Avans za renoviranje nije neobičan zahtev kada izvođač treba da kupi materijal, rezerviše radnike ili organizuje početak posla. Rizik nastaje kada vlasnik uplati veliki deo ukupne cene bez precizne ponude, datuma početka, rasporeda narednih plaćanja i dokaza za šta je novac primljen.

Zakon ne propisuje procenat koji majstor sme da zahteva unapred. Iznos se ugovara, ali bi trebalo da prati proverljiv trošak materijala ili vrednost prve faze. Najsigurnije je da nijedna naredna rata ne dospe pre nego što vlasnik pregleda prethodno završene radove.

Avans za renoviranje mora da ima jasnu namenu

Pre uplate treba zapisati da li je avans namenjen kupovini materijala, rezervaciji termina ili početnoj fazi rada. Formulacija „avans za radove“ ne pokazuje šta izvođač mora da uradi pre nego što zatraži sledeću uplatu.

Ako majstor nabavlja materijal, ponuda treba da navede njegovu vrstu, približne količine i kvalitet, kao i da li su u cenu uračunati prevoz, unošenje i odvoz šuta. Treba dogovoriti i kome pripada kupljeni, a neutrošeni materijal. Kada je avans za renoviranje vezan za konkretnu nabavku, vlasnik može tražiti račune i proveriti šta je zaista dopremljeno.

Foto: Anastasija Vujic/Shutterstock

Pisani dogovor treba da sadrži podatke naručioca i izvođača, adresu na kojoj se radi, opis posla, cenu i potpis obe strane. Kod registrovanog izvođača treba navesti i poslovno ime, sedište i PIB.

Cena mora da bude zapisana pre početka radova

Prema važećem Zakonu o zaštiti potrošača, za uslugu vredniju od 5.000 dinara registrovani izvođač dužan je da napravi proračun na trajnom nosaču podataka sa specifikacijom usluge i da pre početka dobije pisanu saglasnost potrošača.

Ako izvođač izričito garantuje tačnost proračuna, ne može naknadno da zahteva veću cenu. Kada je proračun označen kao okviran, povećanje ne može biti veće od 15 odsto, osim ako je drugačije ugovoreno. Zato u ponudi mora biti jasno da li je iznos konačna cena ili procena.

Zaštita potrošača primenjuje se kada građanin angažuje registrovanog preduzetnika ili firmu. Kod dogovora sa neregistrovanim fizičkim licem naplata, reklamacija i dokazivanje sadržaja dogovora postaju znatno teži. Pre uplate zato treba proveriti da li je izvođač registrovan u APR-u.

Plaćanje majstora po fazama prati završene radove

Faze se određuju prema vrsti renoviranja, a ne proizvoljnim datumima. Kod većeg posla mogu se odvojiti demontaža i priprema, grube instalacije, zidarski i keramičarski radovi, završna montaža i primopredaja.

Ugovor treba da navede šta tačno znači završetak svake etape i koliki iznos tada dospeva. Vlasnik pregleda radove, fotografiše stanje i tek zatim potvrđuje da može da počne naredna faza. Avans za renoviranje ne bi trebalo da pokriva radove koji će biti izvedeni tek znatno kasnije.

Poslednji deo cene treba ostaviti za završni pregled i otklanjanje uočenih nedostataka. Tako plaćeni iznos prati vrednost onoga što je stvarno urađeno, a vlasnik ne ostaje bez načina da zahteva završetak posla.

Dodatni radovi ne smeju da postanu otvoren račun

Česta sporna tačka je tvrdnja da se tokom renoviranja pojavio nepredviđen posao. Majstor ne bi trebalo da ga izvede, a zatim samo uveća završni račun. Zakon zahteva saglasnost potrošača za dodatne radove, osim u usko određenim situacijama kada saglasnost nije moguće dobiti, a trošak je neznatan u odnosu na ugovorenu cenu.

Svaku promenu treba odobriti porukom, imejlom ili aneksom u kojem su navedeni novi rad, cena i produženje roka. Ako je ugovorena najviša cena, neodobreni dodatni radovi ne mogu da posluže za njeno jednostrano povećanje.

Rok mora da obuhvati početak, faze i završetak

Ugovor nije dovoljno precizan ako piše samo da će radovi trajati "oko mesec dana“. Treba navesti datum početka, rokove za ključne faze i krajnji datum završetka. Posebno se ugovaraju opravdani razlozi za produženje, kao što su naknadno odobreni radovi ili kašnjenje materijala koji nabavlja vlasnik.

Foto: didesign021/Shutterstock

Ako majstor ne dolazi, odstupa od dogovora ili kasni, vlasnik treba da ga pisano upozori i ostavi primeren rok da nastavi posao ili otkloni nepravilnost. Dok prethodna faza nije završena, nema razloga da bude isplaćena naredna rata.

Kod ozbiljnog kašnjenja ili napuštanja posla mogu se otvoriti pitanja raskida ugovora, vraćanja neiskorišćenog avansa i naknade štete.

Za svaku uplatu mora da postoji dokaz

Najsigurnija je uplata na račun sa jasnim opisom svrhe. Ako se plaća gotovinom, izvođač treba da izda odgovarajući račun ili potpisanu potvrdu sa iznosom, datumom i osnovom plaćanja.

Kada se angažuje registrovani izvođač koji je obveznik fiskalizacije, primljeni avans za buduću uslugu mora da bude evidentiran i za njega se izdaje avansni fiskalni račun, navodi Poreska uprava. Dokaz da je avans za renoviranje plaćen posebno je važan ako posao ne počne ili dođe do spora o primljenom iznosu.