ČEKA SE U REDU ZA ULAZAK U RADNJU

ČEKA SE U REDU ZA ULAZAK U RADNJU

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Dok cene u klasičnim prodavnicama rastu, sve više građana pokušava da pronađe povoljniju alternativu, pa su takozvane „carinske radnje“ ponovo postale zanimljive kupcima. Nije teško razumeti zašto – u njima se mogu pronaći garderoba, obuća, kućna hemija, posuđe, mali kućni aparati, tehnika, sportska oprema, ali i različita druga roba, a pojedini artikli zaista mogu da budu znatno povoljniji nego u klasičnim prodavnicama. Za mnoge kupce ovo je postala još jedna stanica u potrazi za uštedom, posebno kada se kupuje više stvari za domaćinstvo.

Kupci dolaze po dobar ulov

Kada je ponuda u pitanju, ona se često menja, neki proizvodi se pojave u većoj količini i brzo nestanu, dok drugih nema nedeljama, zbog čega deo kupaca dolazi redovno, da proveri šta je novo stiglo, a kupovina pomalo liči na potragu za dobrim ulovom.

Neko će doći po deterdžent ili kućnu hemiju, neko po patike ili garderobu, dok će drugi sasvim slučajno naići na mali kućni aparat ili neki komad tehnike koji je povoljniji nego u standardnoj prodavnici.

Foto: Kurir

Zašto su cene nekad toliko niže?

Iza naziva „carinska roba“ najčešće se krije roba koja je prethodno bila predmet carinskog postupka i završila na javnoj prodaji. Uprava carina navodi da se trajno oduzeta roba prodaje putem javnih internet prodaja, odnosno e-licitacija, a reč je o robi koja je trajno oduzeta pravosnažnom sudskom odlukom ili robi koje se vlasnik odrekao u korist države. Od aprila 2022. godine trajno oduzeta roba prodaje se isključivo putem javnih internet prodaja.

Nakon što se roba proda na javnoj prodaji, ona može da završi u daljoj trgovini, pa je upravo odatle i potekla popularna priča o „carinskim prodavnicama“. Bilo kako bilo, carinska prodavnica nije zvanična državna kategorija niti postoji državna mreža takvih prodavnica, već se ovaj naziv u praksi koristi za različite privatne prodavnice koje prodaju robu nabavljenu kroz različite kanale, a sam naziv ne predstavlja garanciju da je svaki proizvod poreklom sa carinske licitacije.

Foto: Uprava carina Republike Srbije

Ne znači da je baš sve 50 odsto jeftinije

Tu ipak treba biti oprezan. Nije pravilo da će svaki proizvod u ovakvoj radnji automatski biti upola jeftiniji, i zato kupci ne bi trebalo da kupuju samo zato što na prodavnici piše „carinska roba“. Cena zavisi od konkretnog artikla, njegove nabavne cene, količine, stanja i marže prodavca, pa se razlike od proizvoda do proizvoda mogu značajno razlikovati.

Kod robe sa carinskih javnih prodaja dodatno je važno što se određeni artikli prodaju po principu „viđeno-kupljeno“, bez garancije, odnosno kupac robu treba da pregleda pre kupovine. Baš zato niska cena može da bude veoma dobra prilika, ali samo ako kupac prethodno proveri šta zapravo dobija za svoj novac.

Foto: Shutterstock

U Beogradu posebno popularne

Ovakve prodavnice mogu se pronaći u različitim delovima Srbije, ali ih generalno ima više u većim gradovima, posebno u Beogradu. U glavnom gradu mogu se pronaći različite prodavnice koje u nazivu koriste termine poput „carinska radnja“, „carinska prodavnica“ ili „carinska roba“, dok sličnih primera ima i u drugim gradovima.

Pošto ne postoji zvaničan registar ovakvih prodavnica, nije moguće pouzdano navesti tačan broj takvih objekata u Srbiji niti napraviti zvaničnu rang-listu gradova u kojima ih ima najviše.

U praksi se zato kupci uglavnom oslanjaju na preporuke, iskustva drugih i lokalne informacije o tome gde se trenutno pojavila zanimljiva roba, što je ujedno i jedan od razloga zbog kojih se ponuda i popularnost pojedinih radnji brzo menjaju – ako se pročulo da je negde stigla povoljna garderoba, obuća ili tehnika, kupci vrlo brzo dolaze da pogledaju šta ima.

Da je interesovanje veliko, vidi se i na licu mesta, u pojedinim carinskim prodavnicama često se stvaraju gužve, a nije retkost ni da kupci čekaju u redu na samom ulasku u radnju. Ljudi svraćaju da vide šta je novo stiglo, pa kada se pojavi roba koja je tražena i povoljna, pojedini artikli brzo planu.

Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat Foto: Shutterstock

Kupuju i oni koji ranije nisu dolazili

Ono što se promenilo jeste i profil kupca. Ranije su ovakve prodavnice uglavnom posećivali ljudi koji su već znali gde se nalaze i šta u njima mogu da pronađu, dok danas zbog pritiska na kućni budžet sve više građana pokušava da pronađe jeftinije alternative za svakodnevnu kupovinu. Kada treba opremiti kuću, kupiti garderobu za decu, obnoviti obuću ili pronaći neki kućni aparat, razlika od nekoliko hiljada dinara može da bude dovoljno velika da se kupac odluči da obiđe i ovakvu prodavnicu.

Zato „carinska“ radnja za mnoge više nije mesto u koje se svraća samo kada se traži nešto neobično, već još jedna opcija za kupovinu. Ipak, najbolji recept za uštedu ostaje isti: prvo pogledati cene u više prodavnica, uporediti cenu istog ili sličnog proizvoda i proveriti stanje robe, kao i uslove reklamacije i garancije kada postoje. Samo tako kupac može da razlikuje stvarno dobar ulov od proizvoda koji na prvi pogled deluje jeftino.