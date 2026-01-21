Slušaj vest

Prema podacima Fonda PIO, u Srbiji svega 72 penzionera prima maksimalnu mesečnu penziju u iznosu od 230.145 dinara, dok se u grupi onih sa primanjima većim od 100.000 dinara nalazi oko 5,2 odsto ukupnog broja penzionera.

Podaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pokazuju da penziju u Srbiji trenutno prima nešto više od 1,65 miliona građana. Najveći deo njih, oko 59 odsto, ostvaruje mesečna primanja do visine prosečne penzije, koja iznosi nešto preko 50.000 dinara. Nakon poslednjeg usklađivanja početkom 2026. godine, najniža zakonska penzija za penzionere iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092 dinara, dok minimalna poljoprivredna penzija dostiže oko 24.443 dinara.

Uprkos tim povećanjima, više od 300.000 penzionera u Srbiji i dalje prima najnižu penziju, što čini značajan deo ukupne penzionerske populacije. Među njima su najbrojniji poljoprivredni penzioneri, ali i bivši zaposleni sa niskim zaradama ili nepunim radnim stažom, zbog čega su njihova primanja često ispod granice rizika od siromaštva. Suprotno tome, na vrhu lestvice nalazi se mali broj penzionera sa najvišim mesečnim prihodima.

Kako navode iz Fonda PIO, maksimalnu penziju od 230.145 dinara trenutno ostvaruje samo 72 osobe, dok penzije koje premašuju 100.000 dinara prima svega oko 5,2 odsto penzionera u Srbiji.

Ovakvi podaci jasno ukazuju na velike razlike između najnižih i najviših penzija, kao i na izražene socijalne razlike unutar penzijskog sistema.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da lični koeficijent za obračun penzije ne može biti veći od 3,8, kao i da se u obzir uzima najviše 45 godina radnog staža. Zbog tih ograničenja, najviša moguća penzija je zakonski limitirana i, u skladu sa članom 78. Zakona o PIO, ne može preći iznos od 286.368,57 dinara mesečno, bez obzira na visinu uplaćenih doprinosa tokom radnog veka.

U Fondu PIO ističu da su ovakva ograničenja uvedena kako bi se očuvala stabilnost i dugoročna održivost penzijskog sistema, dok deo stručne javnosti i penzionera upozorava da ovakav model ne uvažava u potpunosti individualne doprinose i očekivanja onih koji su decenijama uplaćivali najviše iznose.