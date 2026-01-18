Slušaj vest

Gubitak životnog partnera predstavlja jedno od najtežih iskustava u životu. Od 2026. godine u Nemačkoj stupaju na snagu nove starosne granice koje su od značaja za ostvarivanje prava na udovičku penziju.

Starosni uslov za ostvarivanje prava na veliku udovičku penziju nastavlja da se postepeno povećava, što će važiti i tokom 2026. godine. Prema podacima Nemačkog penzijskog osiguranja, udovice i udovci koji ostanu bez bračnog partnera u toku te godine moraće da imaju navršenih najmanje 46 godina i šest meseci kako bi ostvarili pravo na ovu vrstu penzije. Ova izmena deo je šire reforme zakonskog penzijskog sistema.

Kako propisi predviđaju, ranija granica od 45 godina se još od 2012. godine sukcesivno podiže i do 2029. treba da dostigne 47 godina. Pri tome je presudan datum smrti bračnog partnera, a ne trenutak podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, navodi Nemačko penzijsko osiguranje.

Povećanje starosne granice uz izuzetke

Za slučajeve smrti koji nastupe tokom 2026. godine, konkretna starosna granica iznosi 46 godina i šest meseci, što predstavlja povećanje od godinu i po dana u odnosu na prvobitno propisani minimum. Ovakav pristup prati logiku postepenog podizanja opšte starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina i odražava demografske promene.

Ipak, prema informativnim materijalima Nemačkog penzijskog osiguranja, pravo na veliku udovičku penziju može postojati i bez ispunjenja starosnog uslova, ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi.

Kada starosna granica nije uslov

Velika udovička penzija može se ostvariti bez obzira na godine u slučajevima kada je podnosilac zahteva smanjene radne sposobnosti ili je, prema propisima koji su važili do 31. decembra 2000. godine, bio priznat kao profesionalno ili potpuno nesposoban za rad.

Pravo postoji i za osobe koje se staraju o svom detetu ili detetu preminulog bračnog partnera mlađem od 18 godina. Pod određenim uslovima, ovo se odnosi i na pastorčad, usvojenu decu, unuke, kao i braću ili sestre. U takvim situacijama povećanje starosne granice nema uticaj na ostvarivanje prava.

Takođe, pravo na veliku udovičku penziju postoji i kada se brine o detetu sa invaliditetom koje nije u mogućnosti da se samostalno izdržava, bez obzira na njegove godine, bilo da je reč o sopstvenom detetu ili detetu preminulog partnera.

Ostali uslovi za dobijanje udovičke penzije

Pored starosnih i posebnih kriterijuma, neophodno je ispuniti i opšte uslove za ostvarivanje prava na udovičku penziju. Ukoliko je brak zaključen nakon 1. januara 2002. godine, on je morao da traje najmanje godinu dana, osim u izuzetnim slučajevima, poput smrti usled nesreće.

Takođe, preminuli bračni partner morao je da ispuni minimalni penzijski staž od pet godina ili da je već bio korisnik penzije. U obračun staža ulaze periodi uplate doprinosa, zamenski periodi, kao i periodi koji proističu iz podele penzije. Osim toga, lice koje podnosi zahtev ne sme stupiti u novi brak niti registrovati životno partnerstvo.