Francuski penzioneri se sve češće sele na ostrvo Madeira u Portugaliji

Zaboravite Lisabon i Porto, evo portugalskog ostrva na kojem penzioneri sada odlažu svoje kofere. Na raspolaganju: blaga klima, povoljan životni standard i plaže iz snova.

Između blage klime, prirodne lepote, pristupačnih troškova života i modernih infrastruktura, Madeira (Portugal) sve više privlači francuske penzionere. Fenomen se objašnjava brojnim faktorima – poreskim, ekonomskim i socijalnim – koji čine ostrvo veoma konkurentnim za one koji žele bolji život bez luksuzne penzije.

Život u penziji na Madeiri

Madeira je portugalsko ostrvo u Atlantskom okeanu, autonomno u okviru Autonomne regije Madeira, poznato po strmim liticama, lovorovim šumama, "levadama“ (kanali za navodnjavanje pretvoreni u staze), vrlo umerenoj klimi tokom cele godine i pogledima na okean.

Ostrvo je poznato po blagoj klimi: Madeira ima umerene zime (temperature retko ispod 15‑16°C) i relativno sveža leta zahvaljujući nadmorskoj visini i uticaju mora – što sprečava ekstremne klimatske uslove.

Takođe privlači visokim nivoom bezbednosti i kvalitetom života: Madeira se smatra sigurnom, sa niskom stopom nasilnih krivičnih dela, gostoljubivom populacijom i dobrom pristupačnošću iz Evrope. Ove karakteristike čine je idealnim mestom za aktivnu, ali mirnu penziju.

Povoljan smeštaj

Što se tiče cena smeštaja, treba znati da su na Madeiri kirije (i cene nekretnina) generalno niže nego u velikim francuskim metropolama, naročito u manje turističkim područjima. Udoban dvosoban stan van centra ili u manje popularnim opštinama može se iznajmiti za 600‑800 € mesečno, u zavisnosti od lokacije, stanja i pogleda (ako je na moru ili u planini).

Lokalna hrana, pijace, voće i povrće takođe su jeftiniji nego u Francuskoj, posebno izvan velikih uvoznih brendova. Na kraju, važno je znati da francusko‑portugalski poreski sporazum omogućava izbegavanje dvostrukog oporezivanja penzija.