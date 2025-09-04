Slušaj vest

Sve više penzionera u Srbiji ne vidi kraj radnog veka kao kraj aktivnosti. Neki žele da ostanu u kontaktu sa ljudima, drugi žele da dopune kućni budžet, a treći jednostavno – ne umeju da sede skrštenih ruku.

I dok zakon pruža određene mogućnosti za angažovanje u penziji, granica između dozvoljenog i rizičnog često nije sasvim jasna. Gde je granica između želje za doprinosom i kršenja pravila?

Odgovor na ova i slična pitanja, dali su gosti emisije "Redakcija": Miloš Turinski, isored Infostuda, Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca i Nadedžda Satarić, magistar socijalne politike iz udruženja AMITY grupe socijalnih radnika.

Foto: Kurir Televizija

- Obzirom da se ljudski vek velikog broja ljudi produžava, oni imaju potrebu da nastave onim putem kojim su išli tokom svog života do penzionisanja. Imaju puno volje da nastave, a za poslodavce su vrlo korisni jer su puni znanja i već stečenih navika. Poslodavci više žele da zaposle nekoga ko ima puno godina radnog staža, a tu spadaju i penzioneri. Vrlo je pozitivno što mnogi ne žele da promene svoj način života. Veliki broj penzionera želi da živi sličan život, pogotovo ako nađe pravog poslodavca koji ima razumevanje - kaže Atanacković.

Turinski navodi da je glavni uzrok produžavanja radnog odnosa penzionera finansijska situacija, te da oni time pokušavaju nadoknaditi kućni budžet.

- Vidimo sve veće angažovanje ljudi koji su otišli u penziju, iako su završili svoj radni vek. Faktori su razni, a primarni faktor su svakako nedovoljna finansijska sredstva koja ostvaruju putem te penzije i onda pokušavaju da nadoknade kućni budžet. Samo prođite kroz Beograd i pogledajte frižidere sa sladoledima. Tu rade starije osobe iako su ti poslovi namenjeni za mlade. Ti poslovi se pripisuju preko omladinskih zadruga, ali mladi ne žele da rade taj posao - kaže Turinski i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Na primer, u zanatskom sektoru rade samo stariji ljudi, prosek godina vozača je jako visok takođe. Ako pogledamo, to nam je relativno starija populacija. U svim tim sektorima gde nam nedostaje radne snage, ostaju penzioneri duže, a čak se i angažuju. A postoje i oni koji žele da ostanu aktivni.

Satarić ističe da je veoma bitno ne prekinuti naglo radni odnos i obustaviti sve aktivnosti:

- U Danskoj kada se raspisuje oglas za posao, vi ne morate prilikom zapošljavanja ni da pišete koliko godina imate. Mi ovde više nemamo radne snage. Naši mladi su otišli u beli svet kako bi više zaradili i kako bi bili ispoštovaniji. Nama trebaju stariji radnici. Oni ostaju iz primarnog razloga, a to je materijalni položaj, jer prosečne penzije su više od 50% niže od prosečne plate.

Foto: Kurir Televizija

- Prosečnu platu takođe ne prima svaki zaposleni, već znatno manji broj. Tako da je život penzionera totalno promenjen i oni moraju da rade. Poslodavcima su jeftiniji penzioneri nego mlađi radnici jer ne moraju da plaćaju doprinose, manje ih koštaju. Postoji i druga grupa penzionera, to je ona što ne želi da se rastavi sa svojom strukom i profesijom.

