Slušaj vest

Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju našem listu, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

- Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.

- Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.

Spisak proizvoda kojima će cene biti niže

Od sutra pa u narednih šest meseci cene iz 23 kategorije proizvoda biće niže zahvaljujući Uredbi Vlade Srbije koja je na određenu vrstu robe ograničila marže u iznosu do 20 odsto. Moraće da ih primenjuju svi trgovinski lanci.

mleko, mlečni i mešoviti proizvodi

jaja

bezalkoholna pića

kafa

čaj

sveže voće i povrće

prerada voća i povrća

hleb i peciva

mahunarke

smrznuti proizvodi

sveže i prerađeno meso

sveža i prerađena riba

slani konditori

slatki konditori i ceralije

šećer

med

brašno

testenina

ulja i masti

sirće

pirinač

so i začini

kućna hemija

papirna i kuhinjska galanterija

lična higijena i kozmetika

hrana za bebe

pelene

Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.

treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.

Ko se ne pridržava, biće kažnjen

Trgovci koji nova pravila ne budu poštovali, moraće da plate kaznu od 300.000 dinara, piše Nova ekonomija. Dakle, kod svih pomenutih grupa proizvoda, najviša stopa marže u trgovini na malo, koja se obračunava na prodajnu cenu bez PDV-a ne može biti veća od 20 odsto. Ovu stopu moraju da primenjuju trgovci koji su u prošloj godini ostvarili poslovni prihod veći od 4,5 milijarde dinara, osim kod trgovaca koji posluju u prenosivim prodajnim objektima.

Ukoliko je dosad stopa marže na određene proizvode bila niža od maksimalno predviđenih 20 odsto, primenjivaće se ta niža stopa. Drugim rečima, ukoliko je marža bila manje od 20 procenata, trgovci neće moći da je povećaju na 20.

Ograničena će biti i marža u trgovini na veliko. Marža obračunata na prodajnu cenu bez PDV-a, umanjenu za rabate i popuste, takođe ne sme da bude veća od 20 odsto. Tolika će biti i najviša stopa marže kod distributera, a i u ovom slučaju, meru će morati da pošuju oni koji su prošle godine imali poslovni prihod veći od 4,5 milijarde dinara. Takođe, ako je marža dosad bila manja od 20 odsto, primenjivaće se ta niža stopa.

Trgovci su dužni da obezbede nesmetano snabdevanje potrošača svim kategorijama proizvoda čije su marže ograničene, što zapravo znači da proizvodi moraju uvek da budu dostupni kupcima.

Trgovci na malo i veliko dužni su da Ministarstvu trgovine, elektronskim putem, u Excel formatu, dostave cenovnike za robu iz 23 određene grupe proizvoda, važeće na dan 1. april, 1. avgust, 31. avgust i 1. septembar 2025. godine, najkasnije do 2. septembra ujutru.

Takođe, trgovci su dužni da svakog ponedeljka tokom roka važenja ove uredbe (šest meseci), dostavljaju važeće cenovnike.

Trgovci koji ne budu poštovali propisana ograničenja marži i ne budu dostavljali cenovnike Ministarstvu, kazniće se kaznom od 300.000 dinara.

I odgovorno lice u firmi koja prekrši uredbu može da bude kažnjeno, i to kaznom od 50.000 dinara, ali i zabranom vršenja određenih poslova u trajanju od šest meseci do godinu dana. Zabranom vršenja određenih delatnosti kazniće se i preduzetnik, ali će u tom slučaju novčana kazna 150.000 dinara, pojašnjava Nova ekonomija.