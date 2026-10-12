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Na severu Banata, nedaleko od Zrenjanina i oko 90 kilometara severno od Beograda, nalazi se banja Rusanda, prirodno lečilište koje već više od jednog veka privlači ljude u potrazi za oporavkom, ublažavanjem bolova i odmorom. Smeštena na obali istoimenog slanog jezera za koje se veruje da je ostatak nekadašnjeg Panonskog mora, ova banja nije popularna kao turistička destinacija, ali je poznata po mineralnom blatu, koje se ubraja među najcenjenije prirodne lekovite peloide u zemlji.

Posebnost Rusande čine upravo slano jezero, lekoviti mulj i termomineralna voda. U banji postoji i termalni izvor čija voda tokom cele godine ima temperaturu od oko 32 stepena, što omogućava njenu primenu u terapijskim postupcima.

Lokalna legenda

O lekovitosti rusandskog blata govorilo se još u 19. veku. Jedna od legendi pripoveda o devojci Roksandi, koja je, tražeći izgubljeni prsten u jezeru, primetila da su joj se bolovi u zglobovima ublažili. Prema drugim pričama, u slanom mulju oporavljali su se čobani i guske, što je dodatno podstaklo verovanje da voda i blato imaju posebna svojstva.

Važan trenutak u istoriji banje dogodio se 1867. godine, kada je lokalni paroh Nikola Bibić poslao uzorke vode i blata na analizu u Beč. Ispitivanja su ukazala na njihova terapijska svojstva, pa je Rusanda dobila i naučnu potvrdu reputacije koju je već imala među stanovništvom. Od tada se ovo mesto sve više razvijalo kao prirodno lečilište, a njegova tradicija nastavljena je kroz rad specijalizovane zdravstvene ustanove.

Mesto za rehabilitaciju, ali i predah od svakodnevice

Banja Rusanda danas nije namenjena samo starijima i pacijentima kojima je potrebna rehabilitacija. Sve više ljudi dolazi i zbog odmora, relaksacije i različitih velnes tretmana, naročito tokom vikenda.

U okviru banje radi Specijalna bolnica za rehabilitaciju, u kojoj se prirodni faktori kombinuju sa savremenim metodama fizikalne terapije. Lekoviti peloid i termomineralna voda koriste se kao deo terapijskih programa za osobe sa reumatskim tegobama, bolovima u zglobovima i kičmi, pojedinim neurološkim stanjima, kao i za oporavak nakon povreda i operacija.

Među razlozima zbog kojih pacijenti dolaze u Rusandu su:

rehabilitacija nakon povreda i hirurških zahvata

fizikalna terapija kod određenih neuroloških oboljenja

tretmani za reumatske tegobe, artritis i probleme lokomotornog sistema

Pored medicinskih programa, posetiocima su dostupni i sadržaji namenjeni opuštanju i nezi tela. Ponuda obuhvata različite vrste masaža, uključujući relaks masažu, orijentalne tehnike i masažu vulkanskim kamenjem, kao i aromaterapiju, saune, limfnu drenažu i radiofrekventne tretmane. Tu je i Body-Therm kabina, koja objedinjuje elemente aromaterapije, muzičke terapije i saune.

Ipak, važno je razlikovati velnes ponudu od medicinskog lečenja, pa je neophodno konsultovati lekara i birati odgovarajuće terapije prema zdravstvenom stanju i preporuci stručnjaka.

Zelenilo, mir i prostor za oporavak

Kompleks banje smešten je u prostranom parku sa borovima, bagremima i lipama. Zelenilo i mirno okruženje pružaju dodatni razlog za dolazak onima koji žele da se udalje od gradske gužve, provedu nekoliko dana u prirodi ili spoje odmor sa organizovanom rehabilitacijom.

Rusanda nikada nije važila za luksuzno, mondensko odmaralište, ali je upravo u tome deo njene posebnosti. Njena prepoznatljivost počiva na prirodnim resursima, dugoj tradiciji i zdravstvenim uslugama zbog kojih joj se pojedini posetioci vraćaju.

Cene smeštaja i tretmana zavise od vrste usluge, dužine boravka i toga da li je reč o medicinskom programu ili velnes ponudi, pa je pre dolaska najbolje proveriti aktuelne uslove direktno kod ustanove. Tako se može isplanirati boravak koji odgovara i zdravstvenim potrebama i raspoloživom budžetu.

Banja Rusanda tako spaja priču dugu više od 150 godina, neobično slano jezero i prirodne faktore koji su joj doneli prepoznatljivost. Za jedne je ona mesto rehabilitacije, za druge prilika za opuštanje, a za sve koji je posećuju predstavlja jedan od zanimljivijih primera banjskog turizma u Banatu.

Cene smeštaja

Banja Rusanda spada u povoljnija banjska lečilišta posebno ukoliko odaberete privatni smeštaj. Prema trenutno aktuelnim cenama koje se mogu naći na internetu privatan smeštaj u seoskim domaćinstvima je oko 3.000 dinara za dvoje po noćenju. Većina apratmana ima besplatan parking za goste i bogatu ponudu lokalnih specijaliteta. U hotelskom smeštaju su cene nešto više uglavnom oko 11.000 za dvokrevetnu sobu po noćenju, ali treba uzeti u obzir da je smeštaj oko 18 km daleko od banje, pa je dobro da dođete sopstvenim automobilom.