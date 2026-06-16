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Međutim, oni nisu ni svesni da tako mogu da oštete automobil i potroše ogroman novac na popravku.

Naime, kada sistem prekine mlaz goriva, on to čini jer je rezervoar zaista napunjen do vrha, iako vam se čini da može da stane još malo.

Zašto je ovo loša ideja?

Platićete ono što nećete potrošiti: Kada pokušate da nastavite sa sipanjem goriva, vaš rezervoar će to detektovati kao višak i izbaciti kroz odvodnu cev.

Oštećenje karoserije: To suvišno gorivo može da se izlije po karoseriji i ošteti vam boju, što može dovesti do neočekivanih troškova ponovnog farbanja ili poliranja.

Kvar na motoru: Ali, ni to nije sve. Kada sipate gorivo, oslobađaju se i gasovi koji bi daljim naprezanjem creva mogli da oštete filter sa aktivnim ugljem, koji se nalazi u mnogim modernim automobilima. Oštećenje ovog filtera može, zatim, dovesti do nepravilnog rada motora.