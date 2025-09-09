Slušaj vest

Nerešeni vlasnički odnosi, požari i kuće bez naslednika – mnogo je uzroka zbog kojih u različitim delovima grada, čak i nekada ekskluzivni objekti, ne samo da propadaju već se pretvaraju u deponije.

Brzo lokalizovan požar na krovu zgrade u Humskoj 2 podsetio je na ogroman napušten prostor pod katancima. U katastarskim knjigama to je parcela od 32 ara. Deo zgrade od 217 kvadratnih metara glasi na firmu, ali uz zabranu prometa od juna 2023. godine.

Za parcelu i napuštenu kuću u Nikole Simića 12 postoji prijava. Komunalni inspektor je izlazio na teren i utvrdio da postoje urušeni objekti, posle čega je od Geodetskog zavoda dobio spisak vlasnika, ali za njih nema adrese stanovanja, odgovorilo je nadležno odeljenje opštine Zvezdara.

Vlasnicu i kuće i parcele, koju je, kaže, dobila sudski.

"Ne pojavljuju se, zvali smo ih par puta da dođu, sruše, nose, kako god", kaže Vera Filipović.

U oronuloj kući, kažu komšije, živela je starica koja je umrla pre nekoliko godina. Deo velikog placa pripada drugom komšiji. Bez obzira na to čiji je, plac je pun komunalnog otpada.

Raspituju li se investitori, pošto i mesto, ali i orah koji je dobro rodio u sušnoj godini, parceli daju dodatnu vrednost? U katastarskim knjigama postoji mnogo zabeležbi o promenama imalaca prava na toj parceli, a objekti nisu uknjiženi, zaključuju u odgovoru iz Opštine Zvezdara.

Problem vlasnika i otpada

Nema slova u azbuci koliko je novih zgrada u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde, takođe na Zvezdari.

Kućni brojevi su toliko izmešani da se poštari ne snalaze. Tu je i jedna napuštena kuća, gde je vlasnik preminuo, pa je pitanje koliko ima naslednika, da li ih je sud sve pronašao i da li su okončane sve žalbe.

Tek kada se sve to završi, potrebno je naći investitora, pod uslovom da mu odgovara veličina parcele i da se ugovori realna nadoknada - što je najteže. Upravo zbog toga u gradu ima mnogo napuštenih kuća i vila.

Grad ili opština, zbog komunalnog nereda, mogu da pišu kazne vlasnicima - koje dostavljači često ostave na kapiji ili vratima – ili da sami raščiste trotoar ili ulicu ukoliko nisu bezbedni za pešake. Za ulazak beskućnika niko ne odgovara.