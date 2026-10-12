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Međunarodni sajam vina, hrane i rakije "Vinska vizija Otvorenog Balkana" (Wine Vision by Open Balkan), koji se po peti put održava u Beogradu od 10. do 12. oktobra, okupio je najveće domaće i svetske proizvođače vina. Među njima je i Stevica Deđanski, nekad stručnjak za energetiku, a danas profesor i proizvođač vina.

Odrastao je praktično u vinogradima dede i oca u Vršačkom vinogorju, a pre više od dve decenije odlučio je da se okuša kao proizvođač vrhunskih vina.

Bogata vinska istorija

Njegova vinarija "Kula vetrova" nalazi se u podnožju Guduričkog vrha, najvišeg vrha Vojvodine, na desetak minuta od sela Malo Središte i na pola puta od manastira Presvete Bogorodice, koji je nekad bio metoh Hilandara.

- Vršačka regija je poznata po proizvodnji vina već stotinama godina, to je najstarija vinogradarska regija u Srbiji. Jedno vreme je bila zapostavljena jer je sve bilo usmereno ka kombinatu Vršački vinogradi, pa su se manji proizvođači teško probijali. Postoji zapis u selu Gudurica, star 550 godina, o prodaji prvog vina. U vreme Austrougarske cena vina se određivala na trgu u ovom malom selu pored Vršca, a važila je za kompletnu Evropu. Francuzi su čekali vesti iz Gudurice da bi znali po kojoj ceni da prodaju vino - ispričao je Deđanski.

Sve se promenilo s Vučićem Srpska vinska industrija, posebno mali vinari, poslednjih godina ima veliku podršku države. - Sve se promenilo dolaskom Aleksandra Vučića na vlast. To mogu da kažem otvoreno iz ličnog iskustva, ali i kao predsednik Udruženja vinara Vinsko selo iz Vršca, jer živim s tim ljudima i znam kako je sve funkcionisalo nekad, a kako je sad. Danas se na osnovu dobrih projekata vinarima daje i 50 odsto novca za podizanje vinarije. Uz sopstveni novac, iskoristili smo državne podsticaje, i ne samo mi već i mnogi drugi u našem kraju. Znam po vinarima iz mog udruženja, svako ko je tražio novac od države a ispunjavao je uslove sredstva je i dobio. Zato smo sada ponovo u Vršačkom vinogorju podigli proizvodnju i kvalitet vina - rekao je Deđanski.

1/6 Vidi galeriju Vina vrhunskog kvaliteta Foto: Marko Karovic

Njegov deda i otac su imali vinograd, mada su prozvodili manje vina, više rakije, a onda je on pre više od dve decenije s grupom prijatelja odlučio da započne proizvodnju vina. Podigli su vinograd, sazidali malu vinariju na temeljima stare kuće, ali ispostavilo se da svako ima drugačiju viziju, pa su se, kako kaže Stevica, razišli u miru i prijateljskim odnosima.

- Imamo vinograd od pet hektara u kome uzgajamo sovinjon blan, muskat otonel, kaberne sovinjon, merlo i manju količinu pinoblana, koliko nam je potrebno za kupažu. Iako nam ovo nije primaran posao, u proizvodnju vina je uključena čitava naša porodica: moja supruga, ćerka, sin i njegova devojka. Radimo zajedno s prijateljima, porodicom Bajić, a godišnje proizvedemo od 20.000 do 25.000 litara. Kapacitet vinarije je i veći, ali ja od početka insistiram na vrhunskom kvalitetu naših vina, zato zasad imamo samo tri etikete: maestral, košava i vihor - kazao je naš sagovornik.

Vina rođena iz vetra

I zaista su vina "rođena iz vetra", kako glasi slogan vinarije, drugačija. Imali smo priliku da probamo maestral, vrhunsko belo vino blagih aroma koje, kako mu ime govori, na nepcu ostavlja lagani, letnji ukus koji se pamti.

1/7 Vidi galeriju Porodična priča o proizvodnji vrhunskih vina Foto: Marko Karovic

Košava (crveno vino) i vihor (belo suvo vino) jesu kupaže izraženijih voćnih nota koje čuvaju ukus grožđa od kojih su napravljena.

- Svako može da proizvede vino, ali ako želite vrhunski kvalitet, trebaju vam stručnjaci. Mi imamo dvojicu. Jedan je Vladimir Čejić iz enološke stanice u Vršcu, koji je s nama od prvog dana. On je laborant po zanimanju, ali i vrhunski ocenjivač vina. Praktično pravi naša vina uz moja stalno mešanje. Drugi je Frančesko Bartoleti, jedan od tri najbolja enologa u Italiji, član Maturo grupe, koja radi sa 220 najpoznatijih vinarija na svetu - od Italije, Francuske i Čilea do Kalifornije i Japana. Bartoleti dolazi kod nas od tri do šest puta godišnje, u zavisnosti od potreba - otkrio je tajnu svojih vrhunskih vina Stevica Deđanski.

Kritično zbog suše

Ovo leto bilo je sušno, a manjak vlage nije prijao ni grožđu u vinogradu.

- Ove godine je zbog suše bilo prilično kritično s grožđem, ali uspeli smo da oberemo vinograd u poslednjem momentu, i to dve nedelje ranije nego što se inače bere. Ovi koji su sačekali samo sedam dana posle nas imali su krš i loš kvalitet grožđa. Vinograd ne trpi gospodara, već traži slugu, sve mora da se uradi tačno u određeno vreme - rekao je Deđanski.

Pored proizvodnje vina, njegova vinarija je i deo turističke ponude grada Vršca, a organizuju razne događaje, kao što su venčanja, rođendani i krštenja.