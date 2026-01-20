Slušaj vest

- Ono što me posebno tišti jeste da smo 1998. ili 1999. bili blizu sličnog sporazuma. Tad sam bio na čelu INE i imali smo duboke razgovore s MOL-om o spajanju kompanija. Išli smo za istim modelom stvaranja istočnoevropske naftne kompanije, ali zbog svih okolnosti, to se nije dogodilo. Sad će Mađarska preuzeti NIS, a INA će ostati igračka MOL-a. Uz to, kupovinom NIS-a je MOL dobio veći trgovinski prostor - kazao je Štern pa nastavio:

- To smo mogli imati mi, ali umro je predsednik Franjo Tuđman, došla je nova vlada i rasturila sve pa smo tu gde jesmo.

Neizvesna sudbina rafinerije u Rijeci

Dva najvažnija pitanja u ovom trenutku je sudbina rafinerije u Rijeci i Janaf.

- Već sad vidimo da MOL nije poštovao odredbe iz 2003., koje kažu da mora obnoviti rafineriju Sisak i Rijeka. Od tada je došlo do zatvaranja rafinerije Sisak. Rafinerija Rijeka se obnavljala dugi niz godina jer očito nije postojala volja MOL-a da to učini. Hrvatska sa svojih 44 posto i političkom moći nije na vreme reagovala nego se išlo na dve nepromišljene arbitraže, od kojih smo jednu izgubili, a za drugu se još ne zna - naveo je Štern.

Dakle, Rijeka zavisi od volje MOL-a, a to je nedopustivo, kaže Štern.

Foto: Shutterstock/csikiphoto, Shutterstock/frantic00

- Moramo naći načina da se ona ponovno vrati pod punu ingerenciju Hrvatske i to se može jako lako napraviti raskidom ugovora - uveren je on.

Na opasku da MOL u nezvaničnim izjavama tvrdi da Rijeka neće biti zatvorena, Štern gostujući na zagrebačkoj N1 kaže:

- Pisalo je u ugovoru i da će obnoviti rafinerije u Sisku i Rijeci pa vidimo kako je to završilo. Budimo realni, MOL je kompanija koja radi u interesima svojih deoničara. Uz to, ima veliku podršku mađarskih vlasti. Zato treba imati određenu dozu opreza prema porukama koje šalje MOL.

Jedina opcija raskid ugovora

Upitan kako bi Hrvatska mogla preuzeti rafineriju u Rijeci, Štern kaže da je to moguće jedino raskidom ugovora jer jedna strana nije zadovoljna.

- Ili da se dobiju čvrste garancije da će (rafinerija u Rijeci) nastaviti da radi. Gledajte, dok god MOL dobija rusku naftu, bi će mu jeftinije prerađivati je u Mađarskoj.

Na pitanje da li treba biti oprezan, Štern kaže:

- Ako se spoje NIS, odnosno rafinerija u Pančevu i rafinerija u Százhalombatti, Janaf će potenicjalno izgubiti tržište za svoj transport. S druge strane, NIS će imati pristup ruskoj nafti, koja je jeftinija. Rijeka ima svoju poziciju, to je dobra i moderna rafinerija. U kombinaciji s Janafom će moći da postoji kao jedno zgodno trgovačko mesto, koje bi moglo prerađivati naftu s mediteranskog tržišta, nezavisno od ruske nafte. Ima tržišta i riječka rafinerija ima razloga i uslova za postojanje.

Ipak, Štern naglašava da treba biti oprezan.

- Potrebno je osigurati dugoročni rad rafinerije Rijeka, koja bi bila usko vezana uz Janaf zbog skladišnih kapaciteta. U tome treba naći simbiozu, bez obzira što ona možda nije prirodna.