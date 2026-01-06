Vulin: Dugoročni gasni aranžman sa Rusijom pred potpisivanjem, uskoro rešenje i za NIS
Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izjavio je danas da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, kao i da uskoro bude rešeno pitanje Naftne industrije Srbije.
- Možete biti sigurni da će sve biti u redu kada je u pitanju energetika, uostalom i dugoročni aranžman kupovine gasa sa Ruskom Federacijom će biti potpisan. Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve - rekao je Vulin.
Vulin je istakao da je Rusija do sada bila pouzdan, predvidljiv i veoma korektan partner u oblasti energetike.
- Uvek smo imali dovoljne količine gasa i preko dogovorenog, kad god nam je trebalo i po cenama koje mogu da se uporede samo sa cenama koje ima Belorusija u odnosu sa Rusijom - rekao je Vulin.
Kaže da će Srbija nastaviti sa takvom politikom, ali da nije pristalica vezivanja samo za jednog dobavljača.
On ocenjuje da se nazire rešenje za NIS i istakao da je sasvim izvesno da se menja vlasnička struktura te kompanije.
- Vidim izlaz iz ove situacije u veoma kratkom roku. Uostalom i predsednik (Vučić) je postavio vrlo jasne rokove, da će vrlo brzo doći do rešenja po kome ćemo mi sačuvati naše odnose sa Ruskom Federacijom, ali isto tako nastaviti i sa sređivanjem našeg tržišta. Očigledno će doći do promene vlasništva, ali Srbija odlučuje u delu u kojem je ona akcionar - rekao je Vulin.
Srbija, poručuje, ne može dozvoliti da drugi odlučuju umesto nje.
- Ukoliko bismo oteli NIS, to bi značilo da drugi odlučuju umesto nas. Šta ćemo ako ista ta sila naredi da otmemo Linglong fabriku ili da zatvorimo Ziđin? Šta ćemo ako budu rekli da sve kineske investicije nacionalizuejmo? Dakle, mi moramo pokazati, na primeru NIS-a, da smo zemlja koja ne učestvuje u pljački - zaključio je Vulin.
Biznis Kurir/ Euronews.rs