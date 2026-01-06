Slušaj vest

Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izjavio je danas da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, kao i da uskoro bude rešeno pitanje Naftne industrije Srbije.

- Možete biti sigurni da će sve biti u redu kada je u pitanju energetika, uostalom i dugoročni aranžman kupovine gasa sa Ruskom Federacijom će biti potpisan. Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve - rekao je Vulin.

Vulin je istakao da je Rusija do sada bila pouzdan, predvidljiv i veoma korektan partner u oblasti energetike.

- Uvek smo imali dovoljne količine gasa i preko dogovorenog, kad god nam je trebalo i po cenama koje mogu da se uporede samo sa cenama koje ima Belorusija u odnosu sa Rusijom - rekao je Vulin.

Foto: Printscreen/TV Prva

Kaže da će Srbija nastaviti sa takvom politikom, ali da nije pristalica vezivanja samo za jednog dobavljača.

On ocenjuje da se nazire rešenje za NIS i istakao da je sasvim izvesno da se menja vlasnička struktura te kompanije.

- Vidim izlaz iz ove situacije u veoma kratkom roku. Uostalom i predsednik (Vučić) je postavio vrlo jasne rokove, da će vrlo brzo doći do rešenja po kome ćemo mi sačuvati naše odnose sa Ruskom Federacijom, ali isto tako nastaviti i sa sređivanjem našeg tržišta. Očigledno će doći do promene vlasništva, ali Srbija odlučuje u delu u kojem je ona akcionar - rekao je Vulin.

Srbija, poručuje, ne može dozvoliti da drugi odlučuju umesto nje.