Sa ukupno 22,6 miliona kubnih metara gasa dnevno iz više izvora, Srbija ulazi u proleće sa stabilnim snabdevanjem, rastućim zalihama i bez najave poskupljenja za domaćinstva, rekao je za RTS direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.

Direktor "Srbijagasa" ističe da je do kraja grejne sezone obezbeđeno redovno snabdevanje gasom preko Turskog, odnosno Balkanskog toka, uz zadržane uslove isporuke.

- To je 10 miliona metara kubnih dnevno snabdevanja za Srbiju, s nekim fleksibilnostima, od "Gasproma" - rekao je Bajatović.

Kako kaže, Srbija je obezbedila i dodatne količine iz više pravaca.

- Kupili smo i već platili 6 miliona dnevno od mađarskog MVM-a. Ima 1,1 miliona iz Azerbejdžana. Možemo da računamo na 2,5 miliona iz Banatskog dvora i dodatna 3 miliona iz Mađarske, iz skladišta gasa koje je "Srbijagas" kupio i platio - objašnjava direktor "Srbijagasa".

Prema njegovoj računici, Srbija dnevno raspolaže sa ukupno 22,6 miliona kubnih metara gasa.

- Naša maksimalna istorijska potrošnja je 17 miliona metara kubnih. Prema tome, biće tu i viška gasa - istakao je Bajatović.

Cena ostaje ista za domaćinstva

Pitanje cene, kako kaže, ključno je za privredu i građane, ali trenutno nema razloga za zabrinutost.

- Ovo je dobra vest za industriju. Nećemo ostati bez gasa, za razliku od Evrope. Ovo je dobra vest i za naše stanovništvo - naglasio je Bajatović.

Kada je reč o domaćinstvima, precizira da promene neće biti.

- Što se tiče domaćinstava, nećemo menjati cenu. Konkretno, naftna formula trenutno košta 24 evra za 1.000 kubnih metara - rekao je direktor "Srbijagasa".

Dodao je da cene na evropskim berzama padaju i da to ublažava dodatne troškove.

- To će delom "peglati" eventualne troškove za skladištenje i povišene troškove za transport - objašnjava.

Ruski gas do 2028. godine

Govoreći o dugoročnim ugovorima i sankcijama, sagovornik je istakao da Srbija do 1. januara 2028. godine nema pravnih prepreka za kupovinu ruskog gasa.

- Do 1. januara 2028. godine nema nikakvog problema da Srbija kupuje ruski gas, da ga transportuje i da ga koristi u Srbiji. To je ubedljivo najjeftiniji gas - naglasio je Bajatović.

Istovremeno, kaže da Srbija razgovara i sa drugim potencijalnim dobavljačima, ali da su alternative skuplje.

- Ako bismo išli na varijantu LNG-a, najmanje povećanje bi moralo da bude 40 odsto. To se sada sigurno neće desiti - naveo je direktor "Srbijagasa".

Banatski dvor ključna rezerva

Posebno mesto u energetskoj bezbednosti, kako je istakao, ima skladište gasa "Banatski dvor".

- Mi već sada u Banatskom dvoru imamo 750 miliona metara kubnih gasa - rekao je Bajatović.

Prema njegovim rečima, kapaciteti će dodatno rasti.

- Srbija realno iz Banatskog dvora može da proizvodi do 12 miliona metara kubnih u toku dana -, rekao je Bajatović i dodao da očekuje da će količine u skladištu biti i veće od trenutnih.

Rešenje za NIS mora brzo da se nađe

Komentarišući odluku OFAK-a da izda novu licencu NIS-u, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela do 24. marta, bajatović kaže da je dobro što se bave Srbijom, ali da to ne rešava pitanje NIS-a.

- Šta će biti sa rokom koji je dat, a to je 15. januar. Ono što ja mogu je da ponovim je ono što je predsednik više puta rekao, a to je da nikakvih kanti i kantica neće biti. Ako i bude povećanja cena država će to kompenzovati - rekao je Bajatović.

Direktor "Srbijagasa" kaže da u ovom trenutku faktički pregovaraju Rusi i Amerikanci.

- Srbija je rekla da će prihvatiti dogovor, ali to mora brzo da se desi - zaključio je u razgovoru za RTS direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.