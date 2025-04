- Kapaciteti će se proširiti do 750 miliona metara kubnih gasa. Mi smo do sada skladištili u postojećim skaldištima Banatskog dvora i zahaljujući skladištima u Mađarskoj - dolazili do dodatnih kapaciteta. I zahvaljući ovoj investiciji značajno ćemo podići nivo rezervi gasa u našoj zemlji. A to znači da možemo da reagujemo u slučaju nepredviđenih situacija - rekla je Dubravka Đedović Handanović.