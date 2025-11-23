Slušaj vest

Bez grejanja su ostali potrošači koji toplotnu energiju dobjaju iz glavnog kotlovskog postrojenja Energetike, dok su lokalne toplane radile normalno.

Kako je FoNetu rečeno u Energetici, prekid grejanja izaazvao je kvar na trafostanici koja aktivira kotlove na gas i u toku je zamena nefunkcionalnih delova nakon čega će grejanje ponovo biti uključeno.

Trenutna temperatua u Kragujevcu je plus dva stepena.

Preduzeće Energetika toplotnom energijom snabdeva 26.000 potrošača, među kojima su dečji vrtići osnovne i srednje škole, brojne zdravstvene ustanove.

Biznis Kurir/Fonet

