Kragujevac je danas od osam časova bez grejanja, a prema informacijama iz preduzeća Energetika očekuje se da će radijatori ponovo biti topli oko 14 časova.
Pola Kraujevca bez grejanja: Evo kada će radijatori ponovo biti topli
Bez grejanja su ostali potrošači koji toplotnu energiju dobjaju iz glavnog kotlovskog postrojenja Energetike, dok su lokalne toplane radile normalno.
Kako je FoNetu rečeno u Energetici, prekid grejanja izaazvao je kvar na trafostanici koja aktivira kotlove na gas i u toku je zamena nefunkcionalnih delova nakon čega će grejanje ponovo biti uključeno.
Trenutna temperatua u Kragujevcu je plus dva stepena.
Preduzeće Energetika toplotnom energijom snabdeva 26.000 potrošača, među kojima su dečji vrtići osnovne i srednje škole, brojne zdravstvene ustanove.
