Zvanični srednji kurs danas je 117,2427 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,2560 dinara za evro, što je najslabija vrednost domaće valute u ovoj godini.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.