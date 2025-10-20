Slušaj vest

Kineski proizvođač poljoprivredne mehanizacije Zoomlion predstavio je svoj najnoviji adut - model DX7004, traktor koji je sa ukupno 1.200 konjskih snaga zasenio svetsku konkurenciju i zauzeo prvo mesto na listi najjačih poljoprivrednih mašina na svetu.

Ovaj tehnološki impresivan model kombinuje dizel motor od 700 KS sa dodatnim električnim pogonom od 500 KS, stvarajući hibridni sistem koji donosi izuzetnu snagu i efikasnost. Ključnu ulogu u radu traktora ima hibridni prenos, koji optimizuje potrošnju goriva i u isto vreme povećava vučnu snagu – što ga čini savršenim za najzahtevnije poslove u poljoprivredi.

Zoomlion obavlja najzahtevnoje poljoprivredne poslove Foto: YouTube/ ZOOMLION Tech

Prema rečima inženjera iz Zoomliona, DX7004 je posebno razvijen za rad sa širokim priključcima i obimne poljoprivredne površine. Zahvaljujući elektronski kontrolisanom hidrauličkom sistemu, ovaj traktor idealan je za velike farme i agrarne komplekse kojima je potrebna maksimalna produktivnost.

Performanse su impresivne - u optimalnim uslovima, DX7004 može da obradi i do 480 hektara zemljišta u samo 12 sati, što ga svrstava među najefikasnije mašine ikada proizvedene za poljoprivrednu industriju.