Slušaj vest

Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,1569 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1697 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizPRVI GRAD U SRBIJI POKRIVEN PAMETNIM BROJILIMA Radosne vesti za Niš, Komnenić: Od oktobra počinje zamena 200.000 brojila i u ovim gradovima!
pametna-brojila.jpg
InfoBizPOKRENUT SAJT "SVOJ NA SVOME!" Građani sada mogu lakše i brže da proveravaju i upišu svoju imovinu - SVE NA JEDNOM MESTU! Ovo su svi detalji!
Screenshot 2025-10-01 161229.jpg
InfoBizBERBA PRI KRAJU, A ROD MANJI ZA ČAK 70 ODSTO! Trenutna cena je najniža u žetvi, ali postoji mogućnost da se poveća
polje-kukuruza.jpg
InfoBizOTVOREN NAJVAŽNIJI MEĐUNARODNI SKUP U SAVA CENTRU: Posvećen tunelogradnji i podzemnim konstrukcijama
Aleksandra Sofronijević, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture