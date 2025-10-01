Slušaj vest

U Sava Centru svečano je otvoren 11. po redu ITA Tunnelling Awards, renomirana svetska manifestacija na kojoj se dodeljuju priznanja za najviša dostignuća u ovoj oblasti. Istovremeno, rad je počeo i trodnevni naučni skup Southeastern Europe Tunnelling Conference (SETC-2025), koji je okupio najpoznatije stručnjake i projekte iz Jugoistočne Evrope u domenu izgradnje tunela i podzemnih konstrukcija.

Otvaranju međunarodnog skupa, pored približno 400 učesnika iz gotovo 40 država, prisustvovali su Aleksandra Sofronijević, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, predstavnici Grada Beograda, velikih svetskih i domaćih kompanija, kao i veliki broj stručnjaka iz građevinske industrije i srodnih oblasti.

Događaj zajednički organizuju Međunarodno udruženje za tunele i podzemne prostore (ITA-AITES) i Srpsko udruženje za tunele i podzemne konstrukcije (ITA Srbija), dok je tehnički organizator Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, prestižna domaća institucija sa višedecenijskim iskustvom u projektovanju i istraživačkim radovima u oblasti podzemnih konstrukcija.

Otvarajući konferenciju ministarka građevine, Aleksandra Sofronijević, rekla je da u uslovima klimatskih izazova i razvijenog saobraćaja tuneli i podzemne konstrukcije postaju ključni elementi održive saobraćajne infrastrukture.

„Srbija se nalazi u periodu najintenzivnije izgradnje saobraćajne infrastrukture u svojoj savremenoj istoriji. Trenutno u različitim fazama realizacije projekata imamo više od 480 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u pripremi je još preko 850 kilometara novih pravaca. To podrazumeva i izgradnju novih tunela od kojih će mnogi predstavljati tehnička i logistička rešenja na evropskom nivou. To nije samo inženjerski izazov, već izraz političke volje da Srbija brzo i hrabro ide napred“, navela je ministarka Sofronijević.

1/4 Vidi galeriju Pogledajte kako je izgledalo otvaranje 11. po redu ITA Tunnelling Awards, Foto: ITA Tunnelling Awards

Andrea Pigorini, predsednik Međunarodnog udruženja za tunele i podzemne prostore (ITA-AITES), naglasio je da skup koji se održava u Beogradu ima izuzetan značaj za globalnu građevinsku industriju.

„Na ovom skupu afirmišemo najbolje projekte, njihove tvorce i materijale koji će tek biti primenjeni u našoj profesiji. Ovo je mesto gde se srećemo, razmenjujemo znanja i iskustva na korist globalne građevinske zajednice. Tuneli ispod planina, reka i mora na kojima radimo povezivaće i generacije koje dolaze. Ponosni smo što ističemo projekte za budućnost koji će biti na korist cele planete“, rekao je Pigorini.

Direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i predsednik ITA Srbija prof. Dr Dejan Divac, podsetio je da Srbija ima veliko iskustvo u oblasti izgradnje tunela i podzemnih konstrukcija, ali i da trenutno realizuje brojne projekte i savremene inženjerske prakse.

„Beogradski metro i tuneli ispod grada kao deo saobraćajne infrastrukture doprineće boljem životu svih građana. Razmena znanja i iskustava o projektima, materijalima i sveukupnoj održivosti biće važan doprinos budućim generacijama“, rekao je Divac.

Na značaj ovog dela građevinske industrije u kontekstu razvoja Srbije, ali i primene najsavremenijh rešenja u podzemnim konstrukcijama, na otvaranju skupa, ukazali su i Sanja Zlatanović, potpredsednik ITA, glavni urbanista Grada Beograda, Marko Stojčić, direktor preduzeća Beogradski metro i voz Andreja Mladenović, generalni direktor projekta linije 1 beogradskog metroa Han Jiping, kao i generalni direktor kompanije Millennium Team Stojan Vujko.

Dodela globalno najvažnijih priznanja u ovoj oblasti ITA Tunnelling Awards okupila je u Beogradu vodeće svetske eksperte i predstavnike infrastrukturnih kompanija iz celog sveta, među kojima su Kina, Velika Britanija, SAD, Japan, Švedska, Francuska, Italija, Singapur, Grčka... Njihovi projekti, koji postavljaju nove standarde u tunelogradnji, takmiče se u više kategorija – od velikih i srednjih infrastrukturnih poduhvata, preko tehničkih i održivih inovacija, do bezbednosti i kategorije „Mladi tunelista godine“.

Posebno priznanje dodeljeno je poduhvatu izgradnje tunela „Iriški venac“, kao projektu iz zemlje domaćina. Ovo priznanje naglašava tehničku složenost, ali i doprinos unapređenju standarda u tunelogradnji u Srbiji.

U okviru stručnog skupa SETC-2025 u četvrtak, 2. oktobra, biće predstavljeno više od 40 naučnih i stručnih radova. Njihovi autori diskutovaće o ključnim infrastrukturnim projektima i konstruktorskim izazovima u regionu, ali i šire, sa posebnim fokusom na održiva rešenja, digitalne tehnologije, bezbednosti, savremene materijale... Prateći deo konferencije je i tehnička izložba na kojoj se predstavlja 28 domaćih i stranih kompanija.