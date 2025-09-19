Izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin - Novi Sad značajno je odmakla, pa se tako nedaleko od Mužlje već dobro vidi buduća trasa ovog važnog koridora kroz Banat.

Gradilište prvog auto-puta na teritoriji Banata, na delu Mužlja-Aradac

U toku su intenzivni radovi na trasi od Begeja do Tise u dužini od oko 20 kilometara, odnosno u toku je nasipanje puta peskom i nivelisanje, dok je od Mužlje do Aradca već nasuto oko 10 kilometara. Gradilište je otvoreno već godinu i po dana, budući da se prvo kopalo pozajmište peska u blizini Begeja odakle je na dnevnom nivou izvlačeno 4.000 kubika peska, piše Dnevnik.

Trasa ovog auto-puta imaće oblik ćiriličnog slova P, te se često u javnosti naziva „Vojvođanskim P ”. Ovaj putni pravac državnog puta prvog A reda predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije, kao i osnovnu vezu na pravcu Sever - Jug, koji povezuje Vojvodinu i Beograd, centralne i severne delove Srbije. Nastavak ovog državnog puta severno od Zrenjanina prema Novom Sadu, predstavlja važnu vezu ka mađarskoji i međunarodnom putu E75.

Projekat je zahtevan jer je saobraćajnica duga, i ispresecana kanalima i rekama, ali se ne očekuje da će biti problema, pošto je teren celom dužinom ravan. Projekat podrazumeva izgradnju koridora u profilu auto-puta sa dve projektovane deonice: deonica 1 Beograd (Ovča) - Zrenjanin, dužine 67,66 kilometara i deonica 2 Zrenjanin - Novi Sad, dužine 37,74 kilometara. Planirana i izgradnja paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potesu Novi Sad - Zrenjanin, deonica Žabalj - Novi Sad.

Foto: Ministarstvo Građevinarstva

Prvi auto-put na teritoriji Banata, projektovan da bude dvosmerni, sa četiri trake i maksimalnom brzinom od 130 kilometara na čas, počinjaće od petlje Ovča na severnoj tangenti obilaznice oko Beograda, a završavati se u zoni administrativnog područja grada Novog Sada (naplatna stanica). Saobraćajnica dužine 105 kilometara, spojiće Beograd, Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad, ali i opštinu Opovo. Prostornim planom obuhvaćena je površina 4.095 hektara, a na trasi budućeg koridora, koji će na teritoriji četiri grada i opštine imati nekoliko saobraćajnih petlji, predviđena je gradnja četiri velika mosta - dva preko Tamiša i preko Begeja i Tise.

Osim toga, planirana su i četiri mosta preko kanala i prolaza za put. Takođe, predviđena je rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora, koji će povezati naselja od Borče do Zrenjanina, zatim od Zrenjanina do Novog Sada. Istovremeno s radovima u okolini Zrenjanina, izgradnja se odvija i u zoni petlje „Ovča”, odnosno početka auto-puta kod severne obilaznice oko Beograda.

Izgradnjom te saobraćajnice stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta brže će se uključivati na Koridor deset, a od Novog Sada do Zrenjanina će se, prema procenama, stizati za oko 25 minuta. Kako je ocenjeno izgradnja auto- puta kroz Banat stvoriće optimizam za ostanak građana koji žive na ovim prostorima, a Zrenjaninu, kao i drugim opštinama poput Kovačici, Opovu, dati dodatni impuls da se razvija, dok će industrijske zone biti još atraktivnije što može doprineti novim investicijama i radnim mestima.

Zaključkom Vlade Republike Srbije iz januara 2021. godine projekat izgradnje auto-puta Beograd (Borča) – Zrenjanin i Zrenjanin – Novi Sad, prepoznat je kao projekat od posebnog značaja, a godinu dana kasnije, u januaru 2022. godine, doneto je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje auto-puta, kao objekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Okvirni komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji auto-puta zaključen je u novembru 2023. godine između Vlade Srbije i „China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd Shandong Hi-Speed Group Mansion”. Tim dokumentom predviđena je fazna realizacija projekta, pri čemu svaka od deonica čini jednu ili više zasebnih faza.

12 petlji

Na trasi novog auto-puta od petlje „Borča“ do petlje „Novi Sad – Istok“, gradiće se 12 petlji, dva mosta preko Tamiša, jedan preko Tise i nadvožnjak preko železničke pruge kod Perleza.

Petlje su predviđene u čvorovima Ovča, Sefkerin, Kovačica, Orlovat, Ečka, Aradac, Žabalj, Kać i Novi Sad – Istok, a Zrenjanin će imati tri izlaza na auto-put, u čvorovima Zrenjanin – Istok, Zrenjanin – Sever i Zrenjanin – Zapad. Dužina auto-puta od petlje „Borča“ do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 kilometara, a od Zrenjanina do Novog Sada 45. Prolaziće teritorijama opština Beograd – Palilula, Opovo, Kovačica, Žabalj i gradova Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad.

Aerodromi Ečka i Čenej zadržavaju namenu