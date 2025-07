- Od nedelje 06. jula u 12 časova do nedelje 13. jula do 00.00 časova novootvorenim autoputem od Pakovraća do Požege ukupno prošlo 94.178 vozila. Na naplatnoj stanici Prilipac - 82.838 i na naplatnoj stanici Lučani 11.340 vozila, saopšteno je iz JP Putevi Srbije.