Sve to značajno menja privredni, turistički i svakodnevni život građana, a Srbija se sve brže pretvara u ključni saobraćajni čvor regiona.

Naime, u periodu od 1945. do 2012. godine u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva, dok je samo od 2013. do danas izgrađeno čak 609 kilometara, uključujući i najnoviju deonicu prema Požegi.

Otvoreni putevi koji menjaju lice Srbije

Pre nekoliko meseci otvorena je brza saobraćajnica Šabac–Loznica, duga 54,5 kilometara, koja povezuje Mačvu i Podrinje . To je, prema rečima predsednika Srbije, “ostvarenje sna prethodnih generacija”. Samo nekoliko dana ranije, puštena je i nova deonica Moravskog koridora od Kruševca do Vrnjačke Banje, duga 30 kilometara.

Veliki iskorak napravljen je i na Koridoru 11. Završena je deonica Preljina–Požega dužine 30,9 kilometara, sa čak tri tunela – Munjino brdo , Laz i Trbušani – i 35 mostova. Time se putovanje od Beograda do Zlatibora skraćuje na oko dva sata.

Na istom koridoru, u toku je izgradnja najzahtevnijeg dela od Požege do Boljara, u dužini od 106 kilometara, kojim će se Srbija povezati sa Crnom Gorom. Planirano je 72 mosta i 10 tunela, a projekat će biti završen do 2028. godine. Kada sve bude gotovo, put od Beograda do Jadranskog mora trajaće manje od četiri sata.