Mnogi turisti biraju ovaj biser Makedonije, posebno mesto Sveti Stefan, zbog plaža koje podsećaju na morske i pristupačnih cena.

Plaže u ovom delu obale, koje se nalaze između Ohrida i Svetog Nauma, izuzetno su popularne jer nude ležaljke i suncobrane za iznajmljivanje. Komplet plažnog mobilijara košta oko 400 denara, odnosno 760 dinara. Parking je dostupan po ceni od 200 denara (380 dinara) za ceo dan.

Pored toga, cene hrane i pića znatno su niže nego na morskim destinacijama:

Gazirani sokovi: oko 190 dinara
Espreso: 170 dinara
Domaća kafa: 95 dinara
Pivo: od 228 dinara
Pljeskavica: 438 dinara
Palačinke: 342 dinara

Na plaži je takođe moguće iznajmiti opremu za vodene sportove, poput supova i pedalina.

Šta posetiti na Ohridu?

Ohrid je jedan od najstarijih gradova na Balkanu i od 1980. godine se nalazi na spisku svetskih baština UNESKO-a. Pored jezera, nudi brojne kulturno-istorijske znamenitosti koje vredi obići. Neke od njih su:

Crkva Svetog Jovana Kanea
Samuilova tvrđava
Manastir Svetog Nauma
Antički teatar
Zaliv kostiju (muzej na obali)
Nacionalni park Galičica – sa vidikovcem koji pruža neverovatan pogled na Ohridsko i Prespansko jezero.

