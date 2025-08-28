Slušaj vest

Građani Srbije od danas mogu da se prijave za subvencionisane vaučere za odmor u domaćim turističkim centrima. Kao i prethodnih godina, prijave se podnose na šalterima „Pošte Srbije“, a na raspolaganju je 100.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti do 5.000 dinara, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine.

Ko ima pravo na vaučere?

Pravo na korišćenje vaučera imaju penzioneri, nezaposleni, studenti, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i zaposleni sa mesečnim primanjima do 70.000 dinara. Ove godine, po prvi put, pravo imaju i građani stariji od 65 godina koji nemaju penziju. Cilj je da što veći broj ljudi dobije priliku da povoljno putuje i odmara u Srbiji.

Do kada se mogu koristiti?

Vaučeri će važiti do 28. novembra 2025. godine, što građanima daje dovoljno vremena da isplaniraju putovanja u okviru jesenje sezone. Ministar turizma i omladine Husein Memić poručio je da je interesovanje ogromno i da očekuje da će svi vaučeri biti podeljeni u rekordnom roku.