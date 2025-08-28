Slušaj vest

Ova supstanca može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme - od rizika od raka i hormonskih poremećaja do mogućeg negativnog uticaja na plodnost. Odluka je iznenadila mnoge kozmetičke salone širom Evrope i uzdrmala globalnu industriju lepote.

Gel lakovi su poslednjih godina postali jedan od najpopularnijih tretmana u kozmetičkim salonima zahvaljujući svojoj postojanosti i sjaju. Procene govore da ih milioni žena širom sveta koriste svakog meseca.

Međutim, TPO hemikalija koja je zaslužna za očvršćavanje laka pod UV i LED lampama sada se pokazala kao potencijalno opasna po zdravlje. Najugroženije su kozmetičarke i stilistkinje koje godinama svakodnevno udišu ovu supstancu, dok su posebno rizične žene u reproduktivnom periodu, zbog mogućeg štetnog uticaja na plodnost i razvoj ploda.

Manikir
Utiče loše na manikirke koje ga non-stop udišu, ali i na trudnice

Saloni širom EU imaju rok do 1. septembra da povuku postojeće zalihe spornih proizvoda i prilagode se novim pravilima.

TPO se najčešće može pronaći u sledećim proizvodima:

  • hibridnim lakovima za nokte
  • lepkovima za ekstenzije trepavica
  • gelovima i UV završnim premazima

Ekonomske posledice zabrane

Stručnjaci upozoravaju da bi zabrana mogla ozbiljno da pogodi industriju lepote koja se meri u milijardama dolara. Procene govore da bi prodaja gel lakova mogla pasti za 20 do 30 odsto, što bi moglo izazvati godišnje gubitke između 2 i 3 milijarde dolara. Proizvođači će biti primorani da razviju sigurnije alternative, dok će saloni morati da menjaju svoje poslovne modele kako bi zadržali klijentkinje.

Pedikir
Milioni žena širom sveta koriste svakog meseca gel lakove

Manikir u Srbiji

U Srbiji je manikir s gel lakom jedna od najtraženijih usluga u salonima lepote. Cene se kreću od 1.800 do 3.200 dinara, u zavisnosti od kvaliteta materijala, dodatnih tretmana i dekoracija.

Najjednostavniji manikir može da se obavi za manje od 2.000 dinara, dok kompletniji paketi sa ojačavanjem i nail art tehnikama prelaze 3.000 dinara.

Široka rasprostranjenost ove usluge pokazuje da će zabrana neminovno imati i ekonomski odjek i na našem tržištu. Dok se čekaju bezbednije formule, saloni i potrošačice, suočavaju se sa periodom prilagođavanja koji bi mogao da promeni izgled i cenu popularnog manikira.

