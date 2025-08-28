UKIDAJU SE GEL LAKOVI SA OVOM OPASNOM HEMIKALIJOM: Izazivaju niz ozbiljnih zdravstvenih problema!
Ova supstanca može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme - od rizika od raka i hormonskih poremećaja do mogućeg negativnog uticaja na plodnost. Odluka je iznenadila mnoge kozmetičke salone širom Evrope i uzdrmala globalnu industriju lepote.
Gel lakovi su poslednjih godina postali jedan od najpopularnijih tretmana u kozmetičkim salonima zahvaljujući svojoj postojanosti i sjaju. Procene govore da ih milioni žena širom sveta koriste svakog meseca.
Međutim, TPO hemikalija koja je zaslužna za očvršćavanje laka pod UV i LED lampama sada se pokazala kao potencijalno opasna po zdravlje. Najugroženije su kozmetičarke i stilistkinje koje godinama svakodnevno udišu ovu supstancu, dok su posebno rizične žene u reproduktivnom periodu, zbog mogućeg štetnog uticaja na plodnost i razvoj ploda.
Saloni širom EU imaju rok do 1. septembra da povuku postojeće zalihe spornih proizvoda i prilagode se novim pravilima.
TPO se najčešće može pronaći u sledećim proizvodima:
- hibridnim lakovima za nokte
- lepkovima za ekstenzije trepavica
- gelovima i UV završnim premazima
Ekonomske posledice zabrane
Stručnjaci upozoravaju da bi zabrana mogla ozbiljno da pogodi industriju lepote koja se meri u milijardama dolara. Procene govore da bi prodaja gel lakova mogla pasti za 20 do 30 odsto, što bi moglo izazvati godišnje gubitke između 2 i 3 milijarde dolara. Proizvođači će biti primorani da razviju sigurnije alternative, dok će saloni morati da menjaju svoje poslovne modele kako bi zadržali klijentkinje.
Manikir u Srbiji
U Srbiji je manikir s gel lakom jedna od najtraženijih usluga u salonima lepote. Cene se kreću od 1.800 do 3.200 dinara, u zavisnosti od kvaliteta materijala, dodatnih tretmana i dekoracija.
Najjednostavniji manikir može da se obavi za manje od 2.000 dinara, dok kompletniji paketi sa ojačavanjem i nail art tehnikama prelaze 3.000 dinara.
Široka rasprostranjenost ove usluge pokazuje da će zabrana neminovno imati i ekonomski odjek i na našem tržištu. Dok se čekaju bezbednije formule, saloni i potrošačice, suočavaju se sa periodom prilagođavanja koji bi mogao da promeni izgled i cenu popularnog manikira.
biznis.kurir.rs/Telegraf