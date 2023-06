OVAJ POSAO DONOSI ZARADU DO 200.000 MESEČNO, RADE GA UGLAVNOM ŽENE: Početna ulaganja nisu velika, a najvažnija je dobra preporuka

Veliki broj žena svoje ulepšavanje danas prepušta stručnim osobama, pre svega kada je u pitanju sređivanje noktiju i šminkanje. Za nokte koji će vam trajati mesec dana potrebno je izdvojiti od 1.500 do 3.000 dinara, a dodatni zahtevi se posebno naplaćuju. Od izrade noktiju, na mesečnom nivou, manikirke u kućnim uslovima mogu da zarade i do 200.000 dinara!

Sve češće pripadnice lepšeg pola se odlučuju da brigu o svojim noktima prepuste salonima, zbog preciznosti, uštede vremena i trajnosti noktiju.

Korekcija se radi otprilike na četiti nedelje, bez obzira na to da li je u pitanju nadogradnja, gel lak ili samo gel, a cene variraju u zavisnosti od dužine noktiju, kao i od toga šta želite na njima. Dosta manikirki radi u kućnim uslovima, što im naravno omogućuje bolju zaradu, pošto ne izdvajaju novac za dažbine državi.

Tanja sređuje nokte u Beogradu i rekla nam je da na mesečnom nivou njena zarada bude nekada i do 150.000! Ima, kaže i onih žena koje rade više, pa mogu da budu dobre i do 200.000. To naravno varira od meseca do meseca, ali dobar deo se ulaže u materijal. Na početku naravno joj nije bila tolika zarada, pošto je imala manje mušterija. Posle pet godina, ne može da se požali. Kaže, preporuka je najbolja reklama, a očigledno da je ona ima, s obzirom da odlično zarađuje.

ZA KURS NAJMANJE 300 EVRA Ukoliko želite da se bavite ovim poslom, za sertifikat je potrebno minimalno uložiti oko 200 evra, dok je usavršavanje različitih tehnika uvek potrebno. Kursevi traju od jednog do tri meseca.Za početni materijal je potrebno uložiti u proseku oko 500 evra, da taj materijal bude osrednjeg kvaliteta i proveren.

Prve dve godine, kakoTanja kaže, celokupnan prihod se uglavnom ulaže u materijal i usavršavanje ukoliko želite da napredujete u poslu i dobijete što više mušterija.

-- Utrošak materijala zavisi od obima posla. Početnici ne moraju da ulažu mnogo, ali je bitno da vode računa o kvalitetu. Tu su još troškovi za prostor, zakup i režiju – kaže naša sagovornica.

foto: Profimedia

Od ovog posla može da se zaradi odlično, ukoliko prvo izdvajate sredstva da imate čime da radite i da budete inovativni na tržištu. Osim usavršavanja i materijala, da biste dobro radili potreban je udoban, fino sređen prostor, dobro osvetljenje, kao i dobra kamera za promociju rada preko društvenih mreža, što je najbitnije za privlačenje mušterija, ali, ipak, rizik postoji ukoliko radite na crno, odnosno neprijavljeni.

- Mesečno za materijal trošim oko 40.000 dinara – kažeTanja. - Gelove, lakove i drugi materijal poručujem u Srbiji. Trajne lakove za prirodne nokte nabavljam sa američkog tržišta jer su bolji. Za početak treba kupiti UV lampu, radnu lampu, četkice, gelove i boje. UV lampa košta od 2.000 do 50.000 dinara – kaže Tanja M. - Naravno da bolji materijal donosi i bolju zaradu. Žene to prepoznaju.

Ona naglašava da svako ko želi profesionalno da se bavi manikirom može da počne sa početničkim setom koji košta oko 100 evra, ali vremenom treba da ulaže u kvalitetniji.

