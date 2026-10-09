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Koliko država vodi računa o Šumadiji svedoči i nedavna vest o subvencijama za energetsku efikasnost nekoliko stotina domaćinstava.

Podsetimo, početkom prošlog meseca ukupno 462 domaćinstva u Kragujevcu dobila su ugovore o subvencionisanju energetske sanacije svojih stambenih objekata. Za ovu namenu, lokalna samouprava i Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojili su 95,8 miliona dinara.

Građanima su ugovore lično uručili gradonačelnik Nikola Dašić i ministarka rudarstva i energetike, danas u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović.

Među onima koji su dobili subvencije je i 70 socijalno ugroženih porodica, kojima država pokriva do 90 odsto troškova radova. Za ostale građane obezbeđena je podrška do 50 odsto, dok oni koji su izabrali paket mera mogu računati na povraćaj do 65 odsto sredstava. Takođe, 40 domaćinstava odlučilo se za ugradnju solarnih elektrana.

Ministarka Đedović Handanović je istakla da ova ulaganja donose niže račune, manju potrošnju energije i unapređene uslove za život. Ona je podsetila da nova stolarija smanjuje gubitak toplote za oko 20 procenata, izolacija fasade snižava potrošnju za oko 30 odsto, a ugradnjom toplotnih pumpi ostvaruju se uštede od oko 70 procenata.

Inače, u poslednjih pet godina, u Kragujevcu su energetski sanirana 1.253 domaćinstva, uz državnu podršku u ukupnom iznosu od 367 miliona dinara.

Tom prilikom najavljena je i nova investicija vredna 6,8 miliona evra, čiji se početak realizacije očekuje do kraja godine, a koja će omogućiti da se otpadna toplota iz Državnog data centra iskoristi za kragujevački sistem daljinskog grejanja.

Gradonačelnik Dašić je naglasio da ovaj program pruža opipljive benefite građanima, obezbeđujući im toplije kuće, manje izdatke i bolji kvalitet života, sa posebnim akcentom na važnost pomoći socijalno najugroženijim sugrađanima.