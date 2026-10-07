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Izgradnja Severne obilaznice, kapitalnog infrastrukturnog projekta, uveliko napreduje, a njeni obrisi već sada nagoveštavaju potpuno novu saobraćajnu i ekonomsku eru za ovaj grad. Ovo nije samo put kojim će se zaobići gradske gužve; to je strateška arterija koja će Kragujevac direktno povezati sa ključnim koridorima i otvoriti vrata za nove investicije.

Impresivne brojke: 22 kilometra, 14 mostova i 5 petlji

Severna obilaznica biće moderna brza saobraćajnica ukupne dužine od 22,2 kilometra, projektovana za brzinu kretanja do 100 kilometara na sat. Kompleksnost ovog graditeljskog poduhvata najbolje se ogleda u broju inženjerskih objekata koji se grade na trasi. Projektom je predviđeno ukupno 24 objekta, od čega pet velikih saobraćajnih petlji, pet nadvožnjaka, pet podvožnjaka (tunelskih konstrukcija) i čak 14 mostova!

obilaznica oko Kragujevca Foto: Ilustracija

Samo ukupna dužina mostova iznosiće oko 2,5 kilometara. Koliko su ovi objekti graditeljski zahtevni govori i podatak da će samo tri najveća mosta (mostovi 1, 2 i 5) činiti 1,3 kilometra trase, zahtevajući postavljanje dubokih šipova i masivnih ležišnih greda.

Tri faze izgradnje: Prvi kilometri već u funkciji

Realizacija ovog gigantskog projekta podeljena je u tri faze kako bi se grad postepeno rasterećivao kako radovi odmiču. Tokom septembra 2026. godine, uspešno je završen i pušten u saobraćaj prvi sektor u dužini od pet kilometara. Ova deonica, koja povezuje novoizgrađene petlje "Jovanovac" i "Petrovac", odmah je pokazala svoju vrednost rasteretivši deo gradskih ulica. Na ovom potezu izgrađena su tri podvožnjaka i jedan most.

Radovi na preostalim fazama (2 i 3) odvijaju se ubrzanim tempom. Od preostalih 13 mostova u ovim fazama, na većini su već završeni ozbiljni zemljani radovi i betoniranje šipova, dok se trenutno vrši intenzivna montaža nosača i rad na stubovima. Plan je da u narednom periodu petlja "Petrovac" bude fizički povezana sa petljom "Gornji Milanovac", čime će funkcionalnost severne rute biti podignuta na znatno viši nivo, a teretni saobraćaj dodatno izmešten.

Zašto je Severna obilaznica od krucijalne važnosti?

Značaj ove brze saobraćajnice daleko prevazilazi puku statistiku ugrađenog betona i asfalta. Njeni strateški i svakodnevni benefiti su višestruki.

Foto: Youtube/Printscreen/Javno preduzeće Putevi Srbije

Izmeštanje teškog saobraćaja iz centra: Višedecenijski problem Kragujevca bio je tranzitni i teretni saobraćaj koji je morao da prolazi kroz gradsko jezgro. Obilaznica će omogućiti da gradske ulice konačno "prodišu", drastično će se smanjiti zagađenje vazduha i buka, a bezbednost pešaka i vozača biće na mnogo višem nivou.

Besprekorno povezivanje sa koridorima: Severna obilaznica će funkcionisati kao savršena spona između Kragujevca, auto-puta E-75 (Beograd–Niš) i Moravskog koridora. Grad se time čvrsto i strateški pozicionira na saobraćajnoj mapi ovog dela Balkana.

Ekonomski bum i urbanističko širenje grada: Rešavanjem saobraćajnih uskih grla, Kragujevac dobija ogroman prostor za širenje na sever. Trasa obilaznice otvara fantastičan potencijal za formiranje novih industrijskih parkova i privrednih zona uz samu saobraćajnicu, što će privući nove investitore, ali daje i prostor za plansku izgradnju novih stambenih naselja.

Sinergija sa drugim državnim projektima

Ovaj poduhvat se savršeno uklapa u širu sliku razvoja Šumadije, u koju spada i planirani brzi put "Vožd Karađorđe" (Šumadijski koridor), kao i predstojeća izgradnja potpuno novog kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac koji će zahvaljujući novim petljama biti neuporedivo dostupniji pacijentima iz celog regiona.

Severna obilaznica oko Kragujevca više nije samo san i crtež na papiru. Kada svih 22 kilometra asfalta budu povezani u celinu, ova moderna brza saobraćajnica predstavljaće ne samo pobedu domaćeg inženjerstva, već i trajni temelj za bolji, brži i ekološki čistiji život svih Kragujevčana.