Greška u e-fakturi otkrivena tek po završetku poreskog perioda može da dovede poreskog obveznika u situaciju da PDV plati dva puta za isti promet.

Primer iz prakse koji se odnosi na obračun PDV-a krajem 2025. i početkom 2026. godine ponovo je otvorio pitanje da li poreski obveznici u određenim situacijama faktički plaćaju PDV dva puta za isti promet i kako taj višak mogu da isprave.

Situacija je dodatno složena zbog toga što se Zakon o PDV-u nalazi u prelaznoj fazi – stara pravila važe do 31. marta 2026, dok nova, usklađena sa Zakonom o elektronskom fakturisanju (ZEF), počinju da se primenjuju tek od 1. aprila.

U konkretnom slučaju, promet dobara je izvršen i e-faktura je izdata 28. decembra 2025. godine. Nekoliko dana kasnije, 6. januara 2026, uočeno je da faktura sadrži grešku. Obveznik je reagovao tako što je faktura odmah stornirana, izdata je nova ispravna, a pribavljena je i izjava kupca da PDV iskazan u prvobitnoj fakturi nije korišćen kao prethodni porez. Ipak, PDV prijava se podnosi 15. januara 2026. godine, što otvara dilemu – da li na taj dan obveznik mora da plati PDV i po osnovu stornirane i po osnovu nove, ispravne fakture.

Poreska savetnica Zvezdana Pisarević kaže da odgovor leži u važećim pravilima Zakona o PDV-u koja se primenjuju do 31. marta 2026. godine.

- Iako se Zakon o PDV-u formalno usklađuje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju još od njegovog donošenja, izmene koje bi suštinski promenile način obračuna i ispravke PDV-a stupaju na snagu tek od aprila. Do tada, obveznici su u obavezi da postupaju po starim pravilima, čak i kada posluju isključivo kroz sistem elektronskog fakturisanja - navodi Pisarević.

Važeća pravila

Stara pravila, sadržana u članu 44. Zakona o PDV-u, propisuju da je obveznik koji izda račun sa iskazanim PDV-om dužan da taj porez i plati. Sama činjenica da je račun izdat, bez obzira na kasnije storniranje, proizvodi poresku obavezu. Kada se račun stornira obveznik ima pravo da smanji poresku osnovicu, ali PDV može da umanji tek kada su ispunjeni dodatni uslovi.

- Ti uslovi podrazumevaju, s jedne strane, izdavanje novog računa u skladu sa zakonom, ako postoji obaveza izdavanja računa, a s druge strane posedovanje dokumenta ili obaveštenja primaoca računa. U tom obaveštenju mora biti jasno navedeno da PDV iz stornirane fakture nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos nije i neće biti podnet zahtev za refakciju PDV. Tek kada su oba uslova ispunjena, obveznik stiče pravo da umanji iznos PDV-a - objašnjava poreska savetnica.

Ključni detalj je i poreski period u kojem se to umanjenje može izvršiti. Zakon propisuje da se smanjenje PDV-a vrši za poreski period u kojem su uslovi ispunjeni. U konkretnom primeru, obaveštenje kupca je pribavljeno u januaru 2026. godine, što znači da se uslovi za umanjenje PDV smatraju ispunjenim u januaru, a ne u decembru 2025. godine.

- To praktično znači da obveznik u decembarskoj PDV prijavi mora da iskaže i plati PDV po osnovu prvobitne, kasnije stornirane fakture, ali i PDV po osnovu nove fakture, ako je ona takođe obuhvaćena istim poreskim periodom. Na taj način dolazi do privremenog dvostrukog zaduženja za PDV po istom prometu. Tek u januaru 2026. godine obveznik može da izvrši umanjenje PDV za iznos koji se odnosi na storniranu fakturu, jer je tada pribavljeno obaveštenje kupca - navodi Pisarević.

Ako bi, međutim, kupac dostavio obaveštenje tek u drugoj polovini januara, van rokova relevantnih za januarski poreski period, ispravka bi se dodatno pomerila i umanjenje dva puta plaćenog PDV-a bilo bi moguće tek u februaru.

- Upravo zbog takvih situacija, u praksi se stiče utisak da obveznici snose teret dvostrukog plaćanja PDV-a, makar privremeno, dok ne ispune sve formalne uslove za ispravku - pojašnjava Pisarević.

Nova pravila od 1. aprila

Nova pravila, koja će se primenjivati od 1. aprila 2026. godine, menjaju ovu logiku. Prema izmenjenom članu 44, ako obveznik stornira račun najkasnije do dana koji prethodi podnošenju poreske prijave, a najkasnije do 10. dana narednog meseca, moći će da smanji i osnovicu i PDV za isti poreski period, pod uslovom da u tom roku izda novi račun i pribavi obaveštenje kupca.