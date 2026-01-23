Slušaj vest

Jedan korisnik Reddita pokrenuo je diskusiju nakon što je podelio svoje iskustvo sa nenaplaćenim dugom u iznosu od nekoliko hiljada evra. Kako navodi, novac je pozajmio poznaniku bez ikakvog pisanog ugovora, oslanjajući se na međusobno poverenje, što mu se kasnije obilo o glavu.

- Imam konkretan problem gde mi neko duguje par hiljada eura. Problem je u tome što nismo napravili ugovor (prijateljski zajam), i sada naravno ne želi vrati taj novac (ne javlja se na telefon, kulira poruke) - napisao je on.

Dodaje da poseduje određene dokaze, prepiske u kojima se potvrđuje da je novac primljen, kao i dokaz da je transakcija izvršena. Ipak, najveća dilema mu je da li bez formalnog ugovora ima realne šanse da pravnim putem povrati svoj novac.

Iskustva drugih: Sudski proces moguć, ali dugotrajan

U komentarima su se ubrzo javili korisnici sa sličnim iskustvima, a mnogi su istakli da ugovor o zajmu ne mora nužno da postoji u pisanoj formi kako bi sudski postupak bio uspešan.

Jedan korisnik naveo je primer iz bliske porodice:

- Znam iz bliske porodične situacije da je osoba uspela da povrati novac koji je tako pozajmljen. Isto na 'verujem ti', suma od par hiljada evra. Privatna tužba, izjave svedoka, prinudna naplata po okončanju postupka. Ni u slučaju koji sam ja naveo nije bilo notara. Samo je proces dug i zahteva novac za privatnu tužbu i advokata koji zna šta radi.

Prema njegovim rečima, postupak može da traje i do dve godine, ali je presudno to da se može dokazati da je novac zaista primljen.

Zajam

Ugovor o zajmu ne mora biti overen kod notara

Više komentatora naglasilo je da je česta zabluda da ugovor o zajmu mora biti overen kod notara kako bi bio pravno važeći.

- Ugovor o zajmu nije ugovor koji se overava kod notara, nemaš brige u tom pogledu. Ako možeš da dokažeš da ti duguje, poruke, svedoci itd, lagan si - napisao je jedan korisnik.

Drugi smatra da na osnovu navedenih dokaza postoji solidna osnova za pokretanje parničnog postupka, ali upozorava na trajanje procesa i problem same naplate.

- Po ovome što si napisao najverovatnije bi mogao da izguraš parnicu, jedini problem je što to stvarno traje. Ti već imaš dokaze koji bi potvrdili pozajmicu.

Naplata od fizičkog lica

Pojedini komentari ukazuju da čak i nakon dobijene presude može nastati novi problem, prinudna naplata, naročito ako dužnik nema imovinu na svoje ime.

- Još jedan veliki problem je naplata od fizičkih lica, veliki broj ljudi koji pozajmljuje novac živi tako da teško za šta možeš da ga uhvatiš, bez računa, automobila na svoje ime - glasio je jedan od komentara.

Uprkos tome, većina komentatora savetuje da se ne odustaje, naročito kada postoje pisani tragovi i dokazi o uplati.

"Ne vidim kako možeš da izgubiš"

Na kraju, korisnica mu je poručila da se ne obeshrabruje:

- Nemoj da odustaješ, može biti dugotrajno ako se ne dozove pameti, ali iskreno ne vidim kako možeš da izgubiš. Imaš potvrdu o uplati, imaš prepiske, angažuj advokata i srećno.

Pitanje koliko su građani svesni pravnih posledica "prijateljskih pozajmica" bez ikakvog pisanog traga, jedno je od onih o kojima se ne govori često. Iako zakon omogućava dokazivanje zajma i bez formalnog ugovora, sudski postupci mogu biti dugi, skupi i iscrpljujući, a naplata neizvesna.

Ipak, kako pokazuju iskustva korisnika, uz adekvatne dokaze, svedoke i dobru pravnu pomoć, povraćaj novca je moguć, čak i kada ugovor nikada nije potpisan.