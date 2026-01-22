Slušaj vest

U vremenu u kojem se lični uspeh često meri veličinom bankovnog računa i brojem nula iza cifre, pojavio se ironičan, ali veoma precizan izraz, nilioner. Ovaj pojam opisuje osobu čija finansijska situacija balansira oko nule, čiji račun „živi“ uglavnom od plate do plate, ali čiji način razmišljanja, ambicije ili životni stil ne pristaju da budu svedeni isključivo na novac.

Reč nilioner potekla je iz pop-kulture i internet leksikona, nastala spajanjem engleske reči nil (ništa) i milioner. Tako je nastala duhovita suprotnost bogatašima, naziv za one koji se nalaze na finansijskom dnu, ali to stanje sagledavaju sa dozom ironije i samosvesti. Umesto materijalnog obilja i luksuza, nilioneri često poseduju iskustvo, znanje i ličnu snagu.

Biti nilioner ne znači biti nesposoban, promašen ili bez vrednosti. Naprotiv, to može biti osoba koja je tek zakoračila u profesionalni život, neko ko je izgubio imovinu, ali ne i veštine, ili pojedinac koji svesno bira skroman život, oslobođen potrebe za gomilanjem materijalnih dobara. To je prolazna situacija ili lični izbor, a ne trajna oznaka.

Zanimljivo je da pojam nilionera često oslikava osećaj „bogatstva bez novca“. U tom shvatanju, slobodno vreme, kreativnost, ideje i autentičnost imaju veću vrednost od impresivne cifre na bankovnom računu. Zbog toga se izraz najčešće koristi u neformalnom govoru, ekonomskim analizama ili statističkom kontekstu, ali retko sa namerom da uvredi.

U društvu opsednutom trkom ka milionima, nilioner nas podseća da novac nije jedino merilo vrednosti. Za neke je to samo prolazna faza, za druge svesna odluka. U oba slučaja, reč je o stvarnosti velikog broja ljudi danas, sažetoj u pojam koji istovremeno izaziva osmeh i blagu nelagodu.