U nemačkom gradu Kelnu jedan muškarac je sasvim slučajno na odlagalištu otpada pronašao pravo umetničko blago. Naime, otkrio je nekoliko slika čija se vrednost procenjuje na oko 90.000 evra. Kako piše Bild, još uvek nije poznato ko je odbacio vredna umetnička dela.

Slike poznatog slikara završile na otpadu

Kerem Akar, galerista iz kelnske četvrti Ehrenfeld, otkrio je slike dok je i sam odvozio smeće. Pored jednog kontejnera primetio je nekoliko naslonjenih platna, a kada ih je bolje pogledao, uočio je potpis umetnika Olea Fišera na poleđini. Pretpostavivši da bi moglo biti reči o vrednim delima, odlučio je da ih stavi u svoj automobil.

"Ime mi je zvučalo poznato, pa sam poneo deset slika“, rekao je Akar za Bild. Daljim istraživanjem galerista je otkrio da se pokojni slikar Ole Fišer, koji je umro 2005. godine, pojavljuje u nekoliko aukcijskih kuća i umetničkih kataloga, a njegova dela se i danas prodaju i među kolekcionarima postižu visoke cene.

Neće ih prodati

Akar tvrdi da mu nije cilj da zaradi novac, već da sačuva i pokaže poštovanje prema umetniku i njegovom radu. „Meni nije cilj da zaradim novac na ovim slikama“, rekao je Kerem Akar, vlasnik galerije u kelnskoj četvrti Ehrenfeld, čiji se sin Mikail (13) u umetničkim krugovima proslavio kao čudo od deteta.

„Pre svega, bilo mi je žao što je neko bacio ove slike na đubre. Nijedan preminuli umetnik ne zaslužuje da se prema njegovim delima tako postupa. Zbog toga ću nekoliko slika izložiti u decembru u svojoj galeriji.“